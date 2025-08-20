5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಂದೆ ನಿಧನ; ಸಿಗದ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೀತಿ... ಎಲ್ಲಾ ಇದ್ದು ಅನಾಥರಂತೆ ಬೆಳೆದ ಈತ ಇಂದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬೌಲರ್.. ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇ ಈತನಿಂದ!

Jasprit Bumrah life story: ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್. ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಜಸ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬುಮ್ರಾ. ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಡ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ವೇಗದ ಯಾರ್ಕರ್ನಿಂದ ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಮ್ರಾ ಭಾರತದ ಪರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 100 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಎರಡನೇ ವೇಗದ ಬೌಲರ್. ಜೊತೆಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬುಮ್ರಾ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6, 1993 ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಖ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಬುಮ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಐದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪುಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅವರ ತಂದೆ ಜಸ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಿಧನರಾದರು. ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ತಾಯಿ ದಲ್ಜಿತ್ ಬುಮ್ರಾ ಬೆಳೆಸಿದರು.
ಅವರ ತಾಯಿ ದಲ್ಜಿತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಜುಮಿಕಾ ಬುಮ್ರಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 15, 2021 ರಂದು, ಬುಮ್ರಾ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಂಕರ್ ಆಗಿರುವ ಸಂಜನಾ ಗಣೇಶನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ 14 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬುಮ್ರಾ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಮನವೊಲಿಸಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದರ ನಂತರ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ ಅವರನ್ನು MRF ಪೇಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ವಲಯ ಕ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ 2013 ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಪರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬುಮ್ರಾ ತಮ್ಮ ಛಾಪನ್ನು ಬಿಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಬುಮ್ರಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಆದರು. ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು.
2012-13 ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರುದ್ಧದ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ತಮ್ಮ ಟಿ-20 ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬುಮ್ರಾ ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 14 ರನ್ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 3 ದೊಡ್ಡ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಿಂದ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ನಿಜವಾದ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿತು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ, ಬುಮ್ರಾ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು.
ಐಪಿಎಲ್ 2013 ರಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಆದರೆ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದರಿಂದ ಬುಮ್ರಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಲಸಿತ್ ಮಾಲಿಂಗ ಅವರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿತರು.
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಜನವರಿ 23, 2016 ರಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬುಮ್ರಾ 10 ಓವರ್ಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 40 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದಾದ ನಿಖರವಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 26, 2016 ರಂದು ಬುಮ್ರಾ ತಮ್ಮ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ಬುಮ್ರಾ ಜನವರಿ 5, 2018 ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ತಮ್ಮ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಒಟ್ಟು 162 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಒಟ್ಟು 30 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 128 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬುಮ್ರಾ 72 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 121 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬುಮ್ರಾ ವೇಗದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 70 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 8 ಬಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 100 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಭಾರತೀಯ ವೇಗದ ಬೌಲರ್. ಬುಮ್ರಾ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಏಷ್ಯಾದ ಬೌಲರ್. ಬುಮ್ರಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಅವರ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಬುಮ್ರಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ದೀರ್ಘ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದ ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಬೌಲರ್ ಬುಮ್ರಾ.
ಐಸಿಸಿ 2019 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 2018 ರಲ್ಲಿ, ಬುಮ್ರಾ ಐಸಿಸಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟೆಸ್ಟ್ XI ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಬುಮ್ರಾ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ODI ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. 2018-19 ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಪಾಲಿ ಉಮ್ರಿಗರ್ ಮತ್ತು ದಿಲೀಪ್ ಸರ್ದೇಸಾಯಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಬುಮ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.