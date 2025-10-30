English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಘಾತ.. ಬಾಲ್‌ ಬಡಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!

ಆಸ್ಟಿನ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಬೌಲರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಯುವಕ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕ್ಲಬ್‌ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 30, 2025, 11:56 AM IST
  • ಚೆಂಡು ಬಡಿದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ದುರಂತ ಸಾವು
  • ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಲ್ಬರ್ನ್‌ಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ
  • ಹೆಲ್ಮಟ್ ಧರಿಸಿ ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ ದುರ್ಘಟನೆ

Ben Austin: ಚೆಂಡು ಬಡಿದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಬ್ಬ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಲ್ಬರ್ನ್‌ಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಮೆಲ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹೆಲ್ಮಟ್ ಧರಿಸಿ ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ (Automatic bowling machine)ವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ 17 ವರ್ಷದ ಬೆನ್ ಆಸ್ಟಿನ್ (Ben Austin) ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿನ್‌ಗೆ ಗಾಯವಾಗುತ್ತಲೇ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬುಧವಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ʼಆಸ್ಟಿನ್ ನಿಧನದಿಂದ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಸಾವಿನಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫರ್ನ್‌ಟ್ರೀ ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಐಶಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್‌ ಮೆನು ಎಂದಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿನ ಖಾದ್ಯಗಳ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

ಆಸ್ಟಿನ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಬೌಲರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಯುವಕ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕ್ಲಬ್‌ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಆಟಗಾರರ ಸಾವು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿಯಾದ ಆಟಗಾರನ ಸಾವು ಎಂದರೆ 2014ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೇಶೀಯ ಶೆಫೀಲ್ಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ತಾರೆ ಫಿಲಿಪ್ ಹ್ಯೂಸ್ ಅವರ ಸಾವು. 

ಫಿಲಿಪ್ ಹ್ಯೂಸ್ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಚೆಂಡು ಬಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಹ್ಯೂಸ್ ಅವರ ಸಾವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮುದಾಯವನ್ನೇ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಆಟಗಾರರು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಬಳಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ!

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Ben AustinAustraliaAustralian cricketer diedTwenty20 gameMelbourne

