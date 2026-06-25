Test Cricket Records: ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಹತ್ತಿರ ಜೋ ರೂಟ್: ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವತ್ತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೋ ರೂಟ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಸರಿಗಟ್ಟುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 14,000 ರನ್ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಜೋ ರೂಟ್ ಸಹ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಇದುವರೆಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 14,000 ರನ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಟಿದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಗೌರವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೋ ರೂಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು ಖ್ಯಾತಿಯ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 200 ಪಂದ್ಯಗಳ 329 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15,921 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುರಿಯಲಾಗದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಜೋ ರೂಟ್ ಈಗಾಗಲೇ 165 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ 302 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 14,075 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವರನ್ನ ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಈಗ ಸಚಿನ್ ನಂತರ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜೋ ರೂಟ್ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು 14 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 28 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಈ 28 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 1,847 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಸಚಿನ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮೀರಿಸಿ ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರೂಟ್ ಸರಾಸರಿ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು 2028ರವರೆಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ ಜೋ ರೂಟ್ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಅವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶೈಲಿ, ಶಾಂತ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಫಲವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪಿನ್ ಹಾಗೂ ಪೇಸ್ ಎರಡರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅವರು ತೋರಿಸಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಆಟ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರನ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ದಾಖಲೆ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು.
ಜೋ ರೂಟ್ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆ ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೂ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿರುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು ಈಗ ಜೋ ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ನಡುವಿನ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಹೋರಾಟದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.