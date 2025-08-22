Unique Cricket Records: ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 199 ರನ್ಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಔಟಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವದ 10 ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ 10 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್ನಿಂದ ದ್ವಿಶತಕ ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲರಾದರು. 199 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾಗುವುದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 199 ರನ್ಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಔಟಾದ ವಿಶ್ವದ ಆ 10 ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಏಂಜೆಲೊ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ) - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ [15/05/2022]
ಮೇ 2022 ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಏಂಜೆಲೊ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ 199 ರನ್ಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ಗೆ ಔಟಾದರು. 397 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 199 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅವರು, ಇದರಲ್ಲಿ 19 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿವೆ.
ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) - ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ [26/12/2020]
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ 199 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ 276 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 199 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 24 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬೌಲರ್ ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ಡೀನ್ ಎಲ್ಗರ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ [28/09/2017]
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017 ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಪೊಚೆಫ್ಸ್ಟ್ರೂಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಡೀನ್ ಎಲ್ಗರ್ 199 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಡೀನ್ ಎಲ್ಗರ್ 388 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 199 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೀನ್ ಎಲ್ಗರ್ ಅವರನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬೌಲರ್ ಮುಸ್ತಾಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (ಭಾರತ) - ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ [16/12/2016]
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಚೆನ್ನೈ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 199 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 311 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 199 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ 16 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) - ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ [11/06/2015]
ಜೂನ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಜಮೈಕಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ 199 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ 361 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 21 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಒಳಗೊಂಡ 199 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಬೌಲರ್ ಜೆರೋಮ್ ಟೇಲರ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ಇಯಾನ್ ಬೆಲ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) - ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ [10/07/2008]
ಜುಲೈ 2008 ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಯಾನ್ ಬೆಲ್ 199 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇಯಾನ್ ಬೆಲ್ 336 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 20 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಒಳಗೊಂಡ 199 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಯಾನ್ ಬೆಲ್ ಅವರನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬೌಲರ್ ಪಾಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ (ಭಾರತ) - ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ [17/12/1986]
ಡಿಸೆಂಬರ್ 1986 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾನ್ಪುರ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ 199 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ 16 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬೌಲರ್ ರವಿ ರತ್ನಾಯಕೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ಯೂನಿಸ್ ಖಾನ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) - ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ [13/01/2006]
ಜನವರಿ 2006 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಲಾಹೋರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಯೂನಿಸ್ ಖಾನ್ 199 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಯೂನಿಸ್ ಖಾನ್ 336 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 199 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ 26 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಸ್ ಖಾನ್ ರನೌಟ್ ಆದರು.
ಸ್ಟೀವ್ ವಾ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) - ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ [26/03/1999]
ಮಾರ್ಚ್ 1999 ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸ್ಟೀವ್ ವಾ 199 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಸ್ಟೀವ್ ವಾ 376 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 20 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಒಳಗೊಂಡ 199 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀವ್ ವಾ ಅವರನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಬೌಲರ್ ಕರ್ಟ್ಲಿ ಆಂಬ್ರೋಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ) - ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ [09/08/1997]
ಆಗಸ್ಟ್ 1997 ರಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ 199 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ 226 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 199 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ 21 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಅಬೇ ಕುರುವಿಲ್ಲಾ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು.