ಗಾಯಗೊಂಡು 30ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್..!
ಸರ್ರೆ ಕೌಂಟಿಯ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಗಂಭೀರ ಪಾದದ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಸ್ಟೀಲ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಎಡ ಪಾದದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಟೊಮಿಕ್ ರಿಪೇರಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಯಿತು.
