  • ಈ 8 ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ 2025 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯ.!

ಈ 8 ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ 2025 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯ.!

ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು. ಆ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು 2005 ಮತ್ತು 2017 ರ ಫೈನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದ್ದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿತು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 3, 2025, 01:42 PM IST
  • ಇದು ಭಾರತದ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿರಬಹುದು
  • 36 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಈ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ
  • ಏಕೆಂದರೆ, ಮುಂದಿನದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ: ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ.ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತ ನಂತರ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಅದ್ಬುತ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

ಇದೆ ವೇಳೆ ಈಗ ಈ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 8 ಆಟಗಾರರು ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ.ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಇದು ಭಾರತದ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿರಬಹುದು.36 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಈ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.ಏಕೆಂದರೆ, ಮುಂದಿನದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನಾಯಕಿ ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡದಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ: 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು, ಘಟನೆಯ ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಇದೆ ವೇಳೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ 35 ವರ್ಷದ ಹೀಲಿ "ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿ20ಐ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ." ಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಮರಿಜಾನ್ನೆ ಕಪ್ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಕಪ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವೂ ಮುಗಿಯಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಬಾಯ್ತುಂಬ ಸಹೋದರ ಎಂದು ಕರೆಯೋದು ಈ ನಟನನ್ನು ಮಾತ್ರ! ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಮತ್ತು ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಎಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಾಯಕಿ ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್, ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಸುಜಿ ಬೇಟ್ಸ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಇನೋಕಾ ರಣವೀರ ಮತ್ತು ಉದೇಶಿಕಾ ಪ್ರಬೋಧನಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಏಕದಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

