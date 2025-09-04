English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇ.28 ರಿಂದ ಶೇ.40 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ. 

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 4, 2025, 09:42 PM IST
  • ಇದರಿಂದ ₹1000 ಬೆಲೆಯ ಟಿಕೆಟ್ ಈಗ ₹1280 ಬದಲಿಗೆ ₹1400ಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
  • ಶೇ.40 ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರವು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 'ಸಿನ್ ಗೂಡ್ಸ್'ಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಅತ್ಯಧಿಕ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
  • ಈ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ

ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಬೇಕಾಗಲಿದೆ.ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ದರವನ್ನು ಶೇ.28 ರಿಂದ ಶೇ.40 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.ಈ ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ದರದಿಂದಾಗಿ, ₹1000 ಮೂಲ ಬೆಲೆಯ ಟಿಕೆಟ್ ಈಗ ₹1280 ಬದಲಿಗೆ ₹1400ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಶೇ.40 ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರವು 'ಸಿನ್ ಗೂಡ್ಸ್' ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆಗಿದ್ದು, ಐಪಿಎಲ್‌ನಂತಹ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತೆರಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ವೆಚ್ಚ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ, ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.ಆದರೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಶೇ.28 ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ಯೂರೋ (ಪಿಐಬಿ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ' ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ, ₹500 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಶೇ.18 ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಾಗಲಿದೆ.ಈ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.

ಐಪಿಎಲ್‌ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿ20 ಲೀಗ್‌ಗೆ ತೆರಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಇದೇ ವೇಳೆ,ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಟೆಸ್ಟ್, ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

