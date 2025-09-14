ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ತಂಡದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಇತಿಹಾಸ..!

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ವಿವಾದಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್, ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್, ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್, ಕಮರಾನ್ ಅಕ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ಆಸಿಫ್ ಅಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಆಟಗಾರರು ವಿವಾದಗಳ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದಾಗಿಯೂ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ.
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಇತಿಹಾಸ:
1986ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆಂತರಿಕ ಕಲಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬಿಳಿಸಿತ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿ, 1990ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಒಡಕಿನಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಈ ಎರಡೂ ಘಟನೆಗಳು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.
2010ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್: ಹರ್ಭಜನ್ vs ಶೋಯೆಬ್
2010ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು. ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್, ತಾವು ವಿವಾದವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಹರ್ಭಜನ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಂತರ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂಧಾನವಾಯಿತು.
2010ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್: ಗಂಭೀರ್ vs ಕಮರಾನ್
ಅದೇ ವರ್ಷದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ ಕಮರಾನ್ ಅಕ್ಮಲ್ ನಡುವೆಯೂ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು, ಇದು ತೀವ್ರಗೊಂಡು ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ನಂತರ ಇದು ಕೇವಲ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಘಟನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
2022ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್: ಆಸಿಫ್ ಅಲಿಯ ವಿವಾದ
2022ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರ ಆಸಿಫ್ ಅಲಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಫರೀದ್ ಅಹ್ಮದ್ರೊಂದಿಗೆ ಜಟಾಪಟಿಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಆಸಿಫ್ ಅಲಿಯನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಫರೀದ್ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಘರ್ಷಣೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪಂದ್ಯದ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ 25% ಕಡಿತಗೊಂಡಿತು.
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಇತಿಹಾಸ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ರೋಮಾಂಚಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳು, ಆಟಗಾರರ ನಡುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ತಂಡಗಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. 2025ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಇತಿಹಾಸದ ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸುವಂತಿದೆ.