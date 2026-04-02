ಚಿನ್ನದ ಸರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಟಿಯನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್..!

ಕೊಲೊಂಬೋ: ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಭಾನುಕ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ನಟಿ ಹರ್ಷಿ ರಸಂಗ ವಿರುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಸರಕ್ಕಾಗಿ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಟಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 9 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ನಟಿ ಭಾನುಕ ರಾಜಪಕ್ಸೆಗೆ ತಿಳಿಸದೇ ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಈಗ ನಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯದೇ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ನಟಿ ಬಂಧನ..!
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ತಲಂಗಮಾ ಪೊಲೀಸರು ಹರ್ಷಿ ರಸಂಗಾಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕಡುವೇಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹರ್ಷಿ ರಸಂಗಾಳ ವಕೀಲರು ತಿಳಿಯದೆ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಸರವನ್ನು ಈಗ ಮರಳಿ ಭಾನುಕ ರಾಜಪಕ್ಷೆಗೆ ಹಿಂದುರುಗಿಸುವುದುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಮೀನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಯುಟರ್ನ್ ಹೊಡೆದ ನಟಿ..!
ನಟಿ ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಯಾವಾಗ ನಟಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿತೋ ಆಗ ಇಡೀ ವಿಷಯವು ಅಚ್ಚರಿಯ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಹರ್ಷಿ ರಸಂಗಾ ಅವರಿಗೆ ತಲಾ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಇಬ್ಬರು ಶ್ಯೂರಿಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಜಾಮೀನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಭಾನುಕ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಅವರು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತನಗೆ ಸರವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಹರ್ಷಿ ರಸಂಗಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಭಾನುಕ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಏಕಾಏಕಿ ಯುಟರ್ನ್ ಹೊಡೆದಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.ಕುಡುವೆಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ತಲಂಗಮಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ವೈರ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.