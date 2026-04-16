ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಳಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ತಂತ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಿತಾಮಹ...!

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ ಎಂದರೆ ಅದು ಐಪಿಎಲ್ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಿತಾಮಹರಾಗಿರುವ ಲಲೀತ್ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 16, 2026, 06:37 PM IST
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದೇ 5 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗಗಳು.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ! ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯೋರಿಲ್ಲ
camera icon7
Akshaya Tritiya
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದೇ 5 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗಗಳು.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ! ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯೋರಿಲ್ಲ
ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್...!
camera icon5
bangladesh
ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್...!
ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜೊತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಲವ್ವಿ ಡವ್ವಿ: ಆ ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
Sachin Tendulkar
ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜೊತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಲವ್ವಿ ಡವ್ವಿ: ಆ ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ?
ತೆಲುಗು ನಟನ ಜೊತೆ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಮದುವೆ..! ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ
camera icon5
Mrunal Thakur
ತೆಲುಗು ನಟನ ಜೊತೆ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್‌ ಠಾಕೂರ್‌ ಮದುವೆ..! ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ
ಮುಂಬೈ: ದಿಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಐಪಿಎಲ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಳಿಸುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ ಎಂದರೆ ಅದು ಐಪಿಎಲ್ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಿತಾಮಹರಾಗಿರುವ ಲಲೀತ್ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮೈಕೆಲ್ ವಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಲಲೀತ್ ಮೋದಿ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಅಪ್ರಸ್ತುತತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆರ್ಸಿಬಿ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಟಗಾರ..! ಫೋಟೋ ವೈರಲ್

"ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಈ ಸ್ವರೂಪ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಏಕದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಈಗ ಟಿ20 ಎನ್ನುವ ಚುಟುಕು ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದೆ, ಈಗ ಆಟ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಹಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಜನರ ಆಟಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುವ ಒಲವು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈಗ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಉಳಿದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅದರ ನೈಜತೆ ಈಗ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಮೈಕಲ್ ವಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಪಾಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಖಾಸಗಿಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಐಪಿಎಲ್ ತರಹ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವಕರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಗಳು ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಟೀಕಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೊಲೆರೊ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಜಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಡಿಕ್ಕಿ: 8 ಮಂದಿ ದುರ್ಮರಣ

ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಳೆಯಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಐದು ದಿನಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

"ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಆಟವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಆಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು 2007 ರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದಿನ ಜನರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಹಳೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು, ಆಗ ಒಂದೇ ದೂರದರ್ಶನ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿರಳವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರಣ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯವು ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ”ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

