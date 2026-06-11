The Hand of God: ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಪಂದ್ಯವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಜೂನ್ 22, 1986. ಅಂದು ಎಸ್ಟಾಡಿಯೊ ಅಜ್ಟೆಕಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ದಂತಕಥೆ ಡಿಯಾಗೋ ಮರಡೋನಾ ಬಾರಿಸಿದ ಗೋಲು ಇಂದಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ರೆಫರಿ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಮರಡೋನಾ ಕೈಚಳಕ:
ಪಂದ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ತಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರವಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಪೀಟರ್ ಶಿಲ್ಟನ್ ಅವರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಮರಡೋನಾ, ತಮ್ಮ ಎಡಗೈಯಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಗೋಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳಿದರು (ಪಂಚ್ ಮಾಡಿದರು). ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ವೀಡಿಯೊ ರಿಪ್ಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಮೈದಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರೆಫರಿ ಇದನ್ನು ಅಧಿಕೃತ 'ಗೋಲು' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
Another Iconic Moment in the World Cup competition, The famous hand of God🇦🇷 https://t.co/xwWNaR5bCs pic.twitter.com/jjZyvfCnO8
— NELLY🇵🇹 (@Cfcnelly) June 3, 2026
ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಈ ಗೋಲು ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಮರಡೋನಾ ಅವರು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಯಿತು. ಆ ಗೋಲು ಮರಡೋನಾನ ತಲೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ದೇವರ ಕೈಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಡಿಬಂತು ಎಂದು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು 'ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
We only heard about the 'Hand Of God' as a myth but Maradona made that fairytale a reality. An icon. Rest In Peace Legend. We will never forget 💔 pic.twitter.com/Xcy0Nw8KWn
— The End 😲 (@theamargedon) November 25, 2020
ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಗೋಲು ಮೂಡಿದ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ಮರಡೋನಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, 'ಶತಮಾನದ ಗೋಲನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡ 2–1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ, ಮುಂದೆ ಆ ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಕುಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. 1982ರ ಫಾಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸೋಲಿಗೆ ಈ ವಿಜಯವು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಸೇಡಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮರಡೋನಾ ನಂತರ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.