English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎದುರಾಯ್ತು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ.. 50 ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ನಿಷೇಧ!

ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎದುರಾಯ್ತು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ.. 50 ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ನಿಷೇಧ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಜಾಗತಿಕ ನಿಷೇಧ ಹೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಇದೀಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 21, 2026, 12:19 PM IST
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳು ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ.
  • ಎಂಐ ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ - ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿವೆ.

Trending Photos

T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ಬಿಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್ಸ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫುಲ್‌ ಫ್ಲಾಫ್‌..‌ Super 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡೋದೇ ಡೌಟ್‌!
camera icon6
T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರು ಬಿಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್ಸ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫುಲ್‌ ಫ್ಲಾಫ್‌..‌ Super 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡೋದೇ ಡೌಟ್‌!
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ! ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟವಿದ್ದರೂ ವಿಧಿಯ ಮುಂದೆ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟ..
camera icon10
Anosmia
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ! ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟವಿದ್ದರೂ ವಿಧಿಯ ಮುಂದೆ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟ..
ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಾಚ್‌ ಧರಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌.. ಈ ದುಬಾರಿ ಕೈಗಡಿಯಾರದ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಾಚ್‌ ಧರಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌.. ಈ ದುಬಾರಿ ಕೈಗಡಿಯಾರದ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ?
Yash Toxic: ರಕ್ತ ಭಯ ದ್ರೋಹ..ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾವಸ್ತು ರಿವೀಲ್‌
camera icon6
Yash
Yash Toxic: ರಕ್ತ ಭಯ ದ್ರೋಹ..ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾವಸ್ತು ರಿವೀಲ್‌
ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎದುರಾಯ್ತು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ.. 50 ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ನಿಷೇಧ!

2008 ರಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಈಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್' ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ಗಿಂತ ಈ ಸ್ವರೂಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ನ ಮುಂಬರುವ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಿಧಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದಿರಬಹುದು. ಐಪಿಎಲ್ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಏಜೆಂಟ್ ಇದನ್ನು "ಅಲಿಖಿತ ನಿಯಮ" ಎಂದು ಕರೆದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ನಿಷೇಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ವಿವಿಧ ಲೀಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮಾದರಿಯೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಾಚ್‌ ಧರಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌.. ಈ ದುಬಾರಿ ಕೈಗಡಿಯಾರದ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳು ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್‌ನಿಂದ (2008) ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಸ್‌ಎ 20 ಲೀಗ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಐಎಲ್‌ಟಿ 20 ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಮೂರು ಲೀಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಗುಂಪುಗಳ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ನಿಯಮಗಳಿಗಿಂತ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಆಟಗಾರರ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಎಂಟು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು - ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್ಸ್, ಸದರ್ನ್ ಬ್ರೇವ್, ಎಂಐ ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ - ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿವೆ. ಹೊಸ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ನಿಯಮಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದವು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ (ಇಸಿಬಿ) ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಐಪಿಎಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ತಂಡಗಳ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಂಡಗಳು ಜಾಗತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಸಿಬಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದವಳನ್ನೇ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪತ್ನಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್‌..

2023 ರ 'ಇಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್' ವರದಿಯ ನಂತರ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಕದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವುದು ತಾರತಮ್ಯ ವಿರೋಧಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಸಿಬಿ ಸಿಇಒ ರಿಚರ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಆಟಗಾರರು ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅರ್ಹರು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ತಾರತಮ್ಯ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಸಂಘವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಲೀಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್, ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಲೀಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏಳುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಎಲ್ಲವೂ ನಾಟಕ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ- ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ".. ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

The Hundred Pakistani players banPakistani players entry in The HundredPakistan cricketers out of IPL and The HundredThe Hundred franchise ownership IPL groupsECB The Hundred policy

Trending News