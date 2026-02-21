ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎದುರಾಯ್ತು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ.. 50 ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ನಿಷೇಧ!

2008 ರಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಈಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್' ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ಗಿಂತ ಈ ಸ್ವರೂಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ನ ಮುಂಬರುವ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಿಧಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದಿರಬಹುದು. ಐಪಿಎಲ್ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಏಜೆಂಟ್ ಇದನ್ನು "ಅಲಿಖಿತ ನಿಯಮ" ಎಂದು ಕರೆದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ನಿಷೇಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ವಿವಿಧ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮಾದರಿಯೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳು ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ನ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ನಿಂದ (2008) ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಸ್ಎ 20 ಲೀಗ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಐಎಲ್ಟಿ 20 ಲೀಗ್ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಮೂರು ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಗುಂಪುಗಳ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ನಿಯಮಗಳಿಗಿಂತ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಆಟಗಾರರ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಂಟು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು - ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್, ಸದರ್ನ್ ಬ್ರೇವ್, ಎಂಐ ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ - ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿವೆ. ಹೊಸ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ನಿಯಮಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದವು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ (ಇಸಿಬಿ) ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಐಪಿಎಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ತಂಡಗಳ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಂಡಗಳು ಜಾಗತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಸಿಬಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
2023 ರ 'ಇಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್' ವರದಿಯ ನಂತರ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಕದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವುದು ತಾರತಮ್ಯ ವಿರೋಧಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಸಿಬಿ ಸಿಇಒ ರಿಚರ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಆಟಗಾರರು ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅರ್ಹರು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ತಾರತಮ್ಯ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಗಳು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಸಂಘವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್, ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಲೀಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏಳುತ್ತಿವೆ.
