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ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕಳ್ಳತನದ ರೋಚಕ ಕಥೆ! ‘ಪಿಕಲ್ಸ್’ ಎಂಬ ನಾಯಿಯೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿತ್ತು ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಲೋಕದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತು

1966ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಆದರೆ ಆ ಟೂರ್ನಿಯ ಗೆಲುವಿಗಿಂತಲೂ ಟ್ರೋಫಿ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಪಿಕಲ್ಸ್‌ನ ಸಾಹಸ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅಪರೂಪದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jun 14, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 04:10 PM IST
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕಳ್ಳತನದ ರೋಚಕ ಕಥೆ! ‘ಪಿಕಲ್ಸ್’ ಎಂಬ ನಾಯಿಯೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿತ್ತು ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಲೋಕದ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತು

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕಳ್ಳತನದ ರೋಚಕ ಕಥೆ! ʼಪಿಕಲ್ಸ್’ ಎಂಬ ನಾಯಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತು
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