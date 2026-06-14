FIFA World Cup 2026: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೋಚಕ ಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಆದರೆ 1966ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಟ್ರೋಫಿ ಕಳ್ಳತನದ ಘಟನೆ ಇಂದಿಗೂ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೋಕದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆಯಾಗಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 1966ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಮೂಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕಳುವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ‘ಪಿಕಲ್ಸ್’ (Pickles) ಎಂಬ ಸಾಕು ನಾಯಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.
1966ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನ ವೆಸ್ಟ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೂ, ಕಳ್ಳರು ತಮ್ಮ ಕೈಚಳಕ ತೋರಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಕಳವು ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಿಟನ್ ಸರ್ಕಾರ, ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಫಿಫಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾದರು.
ಟ್ರೋಫಿ ಕಳ್ಳತನದ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ವ್ಯಾಪಕ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಕಳ್ಳರು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಮರಳಿಸಲು ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನೂ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ದಿನಗಳ ತನಿಖೆಯ ಬಳಿಕವೂ ಟ್ರೋಫಿಯ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.
ಘಟನೆಯ ತಿರುವು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಲಂಡನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಡೇವಿಡ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸಾಕು ನಾಯಿ ‘ಪಿಕಲ್ಸ್’ ಅನ್ನ ವಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ, ನಾಯಿ ಒಂದು ಪೊದೆಯ ಬಳಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ವರ್ತಿಸತೊಡಗಿತು. ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಇಡಲಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಂಡುಬಂತು. ಅದನ್ನ ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂತು.
ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೇಶವೇ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟ್ರೋಫಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಫಿಫಾ ಮತ್ತು ಆಯೋಜಕರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು. ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಪಿಕಲ್ಸ್ ನಾಯಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೀರೋ ಆಯಿತು. ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ದೊರೆಯಿತು.
ಪಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅದರ ಮಾಲೀಕ ಡೇವಿಡ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಕೂಡ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಪಿಕಲ್ಸ್ ಹಲವು ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಒಂದು ನಾಯಿಯು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಘಟನೆ ಇಂದಿಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
1966ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಆದರೆ ಆ ಟೂರ್ನಿಯ ಗೆಲುವಿಗಿಂತಲೂ ಟ್ರೋಫಿ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಪಿಕಲ್ಸ್ನ ಸಾಹಸ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅಪರೂಪದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.
ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ‘ಪಿಕಲ್ಸ್’ ಎಂಬ ನಾಯಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಕ್ರೀಡಾ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಮರಳಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಕು ನಾಯಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಕ್ರೀಡಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.