English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ICC ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್-ರೋಹಿತ್ ಹೆಸರೇ ಕಣ್ಮರೆ... ಎಲ್ಲರನ್ನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ನಂಬರ್‌ 1 ಆಗಿದ್ದು ಭಾರತದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌!

ICC ODI Rankings: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏಕದಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಐಸಿಸಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏಕದಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 20, 2025, 06:22 PM IST
    • ಐಸಿಸಿ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏಕದಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ
    • ಏಕದಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ
    • ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೆಸರೇ ಕಣ್ಮರೆ

Trending Photos

ಈ 5 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.. ಉಂಗುರ, ಕಡಗವಾಗಿ ಧರಿಸಿದರಂತು ಒಳಿತಿಗಿಂತ ಕೆಡುಕೇ ಆಗುವುದು; ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಪತ್ರಯ ತಪ್ಪಲ್ಲ!
camera icon6
Who should wear silver astrology
ಈ 5 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.. ಉಂಗುರ, ಕಡಗವಾಗಿ ಧರಿಸಿದರಂತು ಒಳಿತಿಗಿಂತ ಕೆಡುಕೇ ಆಗುವುದು; ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಪತ್ರಯ ತಪ್ಪಲ್ಲ!
ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ :ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೈ ಸೇರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ
camera icon8
Commuted Pension
ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ :ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೈ ಸೇರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ
ಹಳದಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಣ್ಣದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಿದ್ದಂತೆ! ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದರೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ ಶುಗರ್‌ ಲೆವೆಲ್
camera icon7
blood sugar
ಹಳದಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಣ್ಣದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಿದ್ದಂತೆ! ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದರೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ ಶುಗರ್‌ ಲೆವೆಲ್
ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಮೆನೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌.!?
camera icon9
bigg boss
ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಮೆನೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌.!?
ICC ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್-ರೋಹಿತ್ ಹೆಸರೇ ಕಣ್ಮರೆ... ಎಲ್ಲರನ್ನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ನಂಬರ್‌ 1 ಆಗಿದ್ದು ಭಾರತದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌!

ICC Latest ODI Rankings: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏಕದಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಐಸಿಸಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏಕದಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಏಕದಿನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ.. ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುರುವಾಗಲಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್‌, ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಕಾಲ!

ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಂದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ -2 ಏಕದಿನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ -4 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಐಸಿಸಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏಕದಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡರು.

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಐಸಿಸಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏಕದಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 100 ರಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಸಂಚಲನ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾರ್ಚ್ 9, 2025 ರಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಇದು 2025 ರ ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಿಂದ ಹಠಾತ್ತನೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಇನ್ನೂ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಇನ್ನೂ ಏಕದಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಸಿಯ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ನಂಬರ್ -1 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್:
ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಭ್‌ಮನ್ ಗಿಲ್ 784 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ -1 ಏಕದಿನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ 739 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ -10 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ 704 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ವಿವಾಹಿತ ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ; ಮದುವೆಯಾಗದೆ ʼತಾಯಿʼ..! 6 ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ತುಂಬಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ:
ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗ ಭಾರತ ಪರ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ 3 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಿಂದ ಪರ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ಮತ್ತು 25 ರಂದು ಇತರ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. 2027 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆದಾರರು ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

ICCRohit SharmaVirat KohliInternational Cricket CouncilICC ODI Rankings

Trending News