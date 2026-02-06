ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅವು ಭಾವನೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. '175' ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ. 1983ರಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಅಜೇಯ 175 ರನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ, ಇದೀಗ 2026ರ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಅಷ್ಟೇ ರನ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಿರೀಟ ತೊಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಎರಡು ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಎರಡು ಮಹಾನ್ ವಿಜಯಗಳ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಿವೆ.
41 years ago today, Kapil Dev walked in at 9 for 4, watched it become 17 for 5 and then played one of the greatest innings in World Cup history.
I am actually happy that there is no official footage of Kapil's epic 175*. In these days of heavy bats and T20 style bashing, even… pic.twitter.com/EyBJkAhTm9
— Joy Bhattacharjya (@joybhattacharj) June 18, 2024
1983: ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್
1983ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಸೋಲುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕೇವಲ 17 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ನಾಯಕ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್, ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ 175 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಈ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿ ಅಂದಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡಿತು. ಅಂದು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಆ 175 ರನ್ಗಳೇ ಭಾರತವನ್ನು 'ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸೂಪರ್ ಪವರ್' ಆಗಿ ರೂಪಿಸಿಸಲು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
1️⃣7️⃣5️⃣ off 8️⃣0️⃣ 🔥
Vaibhav Sooryavanshi put on a show at the #U19WorldCup Final 👏
Watch his record-breaking knock 👉 https://t.co/TJKMn5Ufbh pic.twitter.com/2RtcUrWstc
— ICC (@ICC) February 6, 2026
2026: ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ 'ವೈಭವ್'
ಸರಿಯಾಗಿ 43 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ 175ರ ಅಬ್ಬರ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮಹತ್ವದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 80 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 175 ರನ್ ಚಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಸ್ತಬ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಈ ದೈತ್ಯ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣಿಸಿ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರಂತೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಪಾಲು ವಹಿಸಿದರು.
ಅಂದು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರ 175 ರನ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ 'ದೀಪ' ಹಚ್ಚಿದರೆ, ಇಂದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ 175 ರನ್ ಆ ದೀಪ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. 1983ರ ಗೆಲುವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಸ್ಮಿತೆ ನೀಡಿದರೆ, 2026ರ ಗೆಲುವು ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನ ಸುಂದರ ನೆನಪುಗಳಾಗಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಮರ.