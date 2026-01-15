English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅಮರ ದುರಂತ ನಾಯಕ: ವಿಧಿಯ ಆಟದ ಮುಂದೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಟಗಾರ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾದ ದಿನ!

ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಂದಿದ್ದ "ಜೂಲು" ಖ್ಯಾತಿಯ ಕ್ಲೂಸ್ನರ್ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 15, 2026, 05:34 PM IST
1999 World Cup Flashback: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇತಿಹಾಸ ಕೇವಲ ವಿಜೇತರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಸೋತರೂ ಸಿಂಹದಂತೆ ಹೋರಾಡಿದವರನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರತಿಮ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಹೆಸರು ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೂಸ್ನರ್. ಅದು 1999ರ ಜೂನ್ 17, ಎಡ್ಜ್‌ಬಾಸ್ಟನ್ ಮೈದಾನ.. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಎದುರಾಳಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ.

ಇಡೀ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಂದಿದ್ದ "ಜೂಲು" ಖ್ಯಾತಿಯ ಕ್ಲೂಸ್ನರ್ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು. ಆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನ ರೋಚಕತೆ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೀಡಿದ್ದ 214 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂಓದಿ: ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್:‌ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಗೆಲ್ಲಲು ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ರನ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ! ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೂಸ್ನರ್, ನಾನ್-ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲನ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್. ಡೇಮಿಯನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಕ್ಲೂಸ್ನರ್ ಭರ್ಜರಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು! ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡರಿ! ಇಡೀ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಗೆಲ್ಲಲು ಬೇಕಿದ್ದುದು 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್!

ಆದರೆ ವಿಧಿ ಬರೆದ ಬರಹವೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೂಸ್ನರ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಹೊಡೆದು ಓಡಿದರು, ಆದರೆ ನಾನ್-ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಮಾಡಿದರು. ಬ್ಯಾಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತು, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಉಸಿರು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ರನ್ ಔಟ್ ಆದರು!

ಇದನ್ನೂಓದಿ: ವೈರಿಗಳ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ಫಿಕ್ಸ್! ಭಾರತ- ಪಾಕ್ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಗೆದ್ದೂ ಸೋತ ನೋವು

ಆ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯ 'ಟೈ' ಆಯಿತು. ಅಂದಿನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಪರ್-ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಉತ್ತಮ ರನ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟರು. ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೂಸ್ನರ್ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗುಳಿದರೂ, ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೋವು ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.

ಇಡೀ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 281 ರನ್ ಮತ್ತು 17 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಕ್ಲೂಸ್ನರ್ ಅವರಿಗೆ 'ಸರಣಿ ಪುರುಷ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ ಮೈದಾನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬರುವಾಗ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಮೌನ ಮತ್ತು ನೋವು ಇಂದಿಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ದುರಂತದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.

ಅಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೋತಿದ್ದರೂ, ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೂಸ್ನರ್ ಎಂಬ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮಾತ್ರ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ 'ಜೂಲು'. ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪಂದ್ಯದ ಕ್ಷಣಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕಾಡುತ್ತವೆಯೇ? ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ...

(ಇದು ಅಕ್ಬರ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಪೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬರಹ)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

