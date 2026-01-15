ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅಮರ "ದುರಂತ ನಾಯಕ": ವಿಧಿಯ ಆಟದ ಮುಂದೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಟಗಾರ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾದ ದಿನ!

1999 World Cup Flashback: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇತಿಹಾಸ ಕೇವಲ ವಿಜೇತರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಸೋತರೂ ಸಿಂಹದಂತೆ ಹೋರಾಡಿದವರನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರತಿಮ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಹೆಸರು ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೂಸ್ನರ್. ಅದು 1999ರ ಜೂನ್ 17, ಎಡ್ಜ್ಬಾಸ್ಟನ್ ಮೈದಾನ.. ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಎದುರಾಳಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ.
ಇಡೀ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತಂದಿದ್ದ "ಜೂಲು" ಖ್ಯಾತಿಯ ಕ್ಲೂಸ್ನರ್ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು. ಆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ರೋಚಕತೆ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೀಡಿದ್ದ 214 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು.
ಗೆಲ್ಲಲು ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ರನ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ! ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೂಸ್ನರ್, ನಾನ್-ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಲನ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್. ಡೇಮಿಯನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಕ್ಲೂಸ್ನರ್ ಭರ್ಜರಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು! ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡರಿ! ಇಡೀ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಗೆಲ್ಲಲು ಬೇಕಿದ್ದುದು 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್!
ಆದರೆ ವಿಧಿ ಬರೆದ ಬರಹವೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೂಸ್ನರ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಹೊಡೆದು ಓಡಿದರು, ಆದರೆ ನಾನ್-ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಮಾಡಿದರು. ಬ್ಯಾಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತು, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಉಸಿರು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ರನ್ ಔಟ್ ಆದರು!
ಗೆದ್ದೂ ಸೋತ ನೋವು
ಆ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯ 'ಟೈ' ಆಯಿತು. ಅಂದಿನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಪರ್-ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಉತ್ತಮ ರನ್ ರೇಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರು ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟರು. ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೂಸ್ನರ್ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗುಳಿದರೂ, ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೋವು ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
ಇಡೀ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 281 ರನ್ ಮತ್ತು 17 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಕ್ಲೂಸ್ನರ್ ಅವರಿಗೆ 'ಸರಣಿ ಪುರುಷ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ ಮೈದಾನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬರುವಾಗ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಮೌನ ಮತ್ತು ನೋವು ಇಂದಿಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ದುರಂತದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.
ಅಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೋತಿದ್ದರೂ, ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೂಸ್ನರ್ ಎಂಬ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮಾತ್ರ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ 'ಜೂಲು'. ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಆ ಪಂದ್ಯದ ಕ್ಷಣಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕಾಡುತ್ತವೆಯೇ? ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ...
