ಅರ್ರೆ ಏನಿದು? ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ: 5 ದಿನಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ 10 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗುವುದಾ..!

ಈ ಘಟನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಘಟನೆಯಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪಿಚ್‌ನಿಂದ ಆಟಗಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿತು

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 13, 2025, 12:34 PM IST
  • ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು
  • ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವು ಕೇವಲ 10 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
  • ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಘಟನೆಯು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದ್ದು,

ಅರ್ರೆ ಏನಿದು? ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ: 5 ದಿನಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ 10 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗುವುದಾ..!

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆ 1998ರ ಜನವರಿ 29ರಂದು ಜಮೈಕಾದ ಸಬೀನಾ ಪಾರ್ಕ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ನಡುವಿನ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯ ಕೇವಲ 10.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು! ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಈ ಮ್ಯಾಚ್‌, ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಘಟನೆಯಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ: 

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮೈಕಲ್‌ ಆಥರ್ಟನ್‌ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತಂಡಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿಯಾಯಿತು. ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ಗಳಾದ ಕರ್ಟ್ನಿ ವಾಲ್ಶ್‌ ಮತ್ತು ಕರ್ಟ್ಲಿ ಆಂಬ್ರೋಸ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡದ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪಡೆಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ 17/3 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪಿಚ್‌ನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ವರೂಪ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಪಿಚ್‌ನ ಭೀಕರ ಸ್ಥಿತಿ: ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು

ಹೌದು, ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಪಿಚ್‌ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿತು.ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದ ಮಾರಕ ಎಸೆತಗಳು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ನಾಯಕ ಮೈಕಲ್‌ ಆಥರ್ಟನ್‌ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್‌ಕೀಪರ್‌ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಅಲೆಕ್‌ ಸ್ಟೀವರ್ಟ್‌ ಈ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು, ವಾಲ್ಶ್‌ ಮತ್ತು ಆಂಬ್ರೋಸ್‌ರ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗಾಯದ ಕಲೆಗಳು ಮೂಡಿದವು. ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಿಚ್‌ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನರ್ಹವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಯಿತು.

61 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದು

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಆನ್‌-ಫೀಲ್ಡ್‌ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳಾದ ಸ್ಟೀವ್‌ ಬಕ್ನರ್‌ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ವೆಂಕಟರಾಘವನ್‌, ಪಿಚ್‌ನ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಆಟಗಾರರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 61 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ (10.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಈ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ಈ ಘಟನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಘಟನೆಯಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪಿಚ್‌ನಿಂದ ಆಟಗಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿತು.ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಬೀನಾ ಪಾರ್ಕ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯವು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 

Test Match Ended In Just 10 OversUnique Incident In Cricket HistoryUnique Cricket Recordswest indies vs england1998 Test Match

