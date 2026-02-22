ತಂಡದ ಜರ್ಸಿ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ರಕ್ತ ಭಾರತದ್ದೇ- ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಮನ್ ಕೀ ಬಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರರು ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ವಿದೇಶಿ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ಭಾರತೀಯರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ವಾಸಿಸುವ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕೆನಡಾ ತಂಡವು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿದರು. ಕೆನಡಾದ ನಾಯಕ ದಿಲ್ಪ್ರೀತ್ ಬಾಜ್ವಾ ಪಂಜಾಬ್ನ ಗುರುದಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೆ, ನವನೀತ್ ಧಲಿವಾಲ್ ಚಂಡೀಗಢದವರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಹರ್ಷ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಮೋವಾ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಸೌರಭ್ ನೇತ್ರವಾಲ್ಕರ್ (ಮುಂಬೈ), ಹರ್ಮೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ (ದೆಹಲಿ) ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರುರ್ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮೋನಾಂಕ್ ಪಟೇಲ್ ಗುಜರಾತ್ ಅಂಡರ್ -16 ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ -18 ತಂಡಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಓಮನ್, ಯುಎಇ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯಂತಹ ದೇಶಗಳ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಓಮನ್ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಜತಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್, ವಿನಾಯಕ್ ಶುಕ್ಲಾ, ಕರಣ್, ಜೈ ಮತ್ತು ಆಶಿಶ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಆ ದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯತೆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಯೇ ಇದ್ದರೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯತೆಯ ಜಾಗತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಅವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ಯುವರಾಜ್ ಸಾಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.