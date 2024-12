"ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೋಡಂಗಿ, ಕ್ರೈ ಬೇಬಿ, ಹೇಡಿ..."- ಹೀಗಂದು ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು?

Australian Media insult Virat Kohli: ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ-ಸ್ಯಾಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಸ್ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಐಸಿಸಿ) ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿ ಆಂಡಿ ಪೈಕ್ರಾಫ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫಿನಾಲೆ ತಲುಪಿ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಜೈಲು ಪಾಲಾದ ಹನುಮಂತು !ಇದೇ ನೋಡಿ ಇವರ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪ

ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾನ್‌ಸ್ಟಾಸ್ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವುದೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಕೆಣಕಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದವರು. ಅನೇಕ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇನ್ನು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ವಿವಾದ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ, ತನ್ನ ಪಂದ್ಯದ ಶುಲ್ಕದ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ದಂಡ ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ, ಇನ್ನೂ ಸುಮ್ಮನಾದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿ ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ದಂಡದ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಮಿತಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದು, ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದೆ.

Australian media choose to use "Clown Kohli" instead of celebrating Sam Konstas debut. This is why Virat Kohli is brand in Australia. Reason to increase the number of sales of newspapers. 🤡#INDvsAUS pic.twitter.com/B1ksAPfgI3

— Akshat (@AkshatOM10) December 26, 2024