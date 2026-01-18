English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದ ನತದೃಷ್ಟ ಆಟಗಾರರಿವರು.!

ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದ ನತದೃಷ್ಟ ಆಟಗಾರರಿವರು.!

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಜಾಜ್ ಪಟೇಲ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 18, 2026, 02:38 PM IST
  • ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ತ್ರಿಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
  • ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತಿಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬೆಂಚ್‌ಗೆ ಸೀಮಿತರಾದರು
  • ಜಿಮ್ ಲೇಕರ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ನಂತರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೂರನೇ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.

Trending Photos

BBK 12: ಗಿಲ್ಲಿ-ಅಶ್ವಿನಿ ಅಲ್ಲ ವಿನ್ನರ್‌...! ಈ ಸೀಸನ್‌ನ ಕಪ್‌ ಈಗಾಗಲೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರಂತೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ..
camera icon6
Bigg Boss Kannada
BBK 12: ಗಿಲ್ಲಿ-ಅಶ್ವಿನಿ ಅಲ್ಲ ವಿನ್ನರ್‌...! ಈ ಸೀಸನ್‌ನ ಕಪ್‌ ಈಗಾಗಲೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರಂತೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ..
ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟ್‌ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..? ಈ ಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತಾ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌?‌
camera icon7
biggboss voting record
ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟ್‌ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..? ಈ ಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತಾ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌?‌
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 12ಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚನ ಭಾವುಕ ವಿದಾಯ.. ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಅಂಶಗಳು ರಿವೀಲ್‌!
camera icon5
bigg boss
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 12ಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚನ ಭಾವುಕ ವಿದಾಯ.. ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಅಂಶಗಳು ರಿವೀಲ್‌!
BBK 12: ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಫಿನಾಲೆ.. ವಿಜೇತರ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಲೀಕ್!‌ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರು?
camera icon6
bigg boss kannada season 12 grand finale date
BBK 12: ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಫಿನಾಲೆ.. ವಿಜೇತರ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಲೀಕ್!‌ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರು?
ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದ ನತದೃಷ್ಟ ಆಟಗಾರರಿವರು.!

ನವದೆಹಲಿ: ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರೂ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೂ ಸಹ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವರೆಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಅಜಾಜ್ ಪಟೇಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್ ಅಜಾಜ್ ಪಟೇಲ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಆಟಗಾರರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ ವಜ್ರದ ಹರಳುಗಳು..! ಕೊಹಿನೂರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಹ ಇಲ್ಲಿಯೇ

ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ತ್ರಿಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತಿಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬೆಂಚ್‌ಗೆ ಸೀಮಿತರಾದರು.ಇದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಸುಮಾರು ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೇ ವಂಚಿತರಾದರು.ಅದೇ ರೀತಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಜಾಜ್ ಪಟೇಲ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.ಜಿಮ್ ಲೇಕರ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ನಂತರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೂರನೇ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BBK12: ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ಗೆ ಬಂದೇ.. ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ಯ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿ!

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ, ಅಜಾಜ್ ಪಟೇಲ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಮತ್ತು ಅಜಾಜ್ ಪಟೇಲ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಆಟಗಾರರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು.

About the Author
Ajaz PatelKarun NairAndy SandhamJason GillespieAjaz Patel 10 wickets

Trending News