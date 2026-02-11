English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ನಮೀಬಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕರಿಯರಿಗೇಕೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ..!  ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ..! 

ನಮೀಬಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕರಿಯರಿಗೇಕೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ..!  ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ..! 

ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿರುವ ನಮೀಬಿಯಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ ಶಿಕೊಂಗೊ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆನ್ನಿಂಗೊ ಎನ್ನುವ ಇಬ್ಬರು ಕಪ್ಪು ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 11, 2026, 03:02 PM IST
  • ಬೆನ್ ಶಿಕೊಂಗೊ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆನ್ನಿಂಗೊ ಎನ್ನುವ ಇಬ್ಬರು ಕಪ್ಪು ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ
  • ನಮೀಬಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ವಿಂಡ್‌ಹೋಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ
  • ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕಪ್ಪು ಜನರು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗಿಂತ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ

Trending Photos

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುವುದೋ? ಇಳಿಯುವುದೋ? ಈ ದಿನದಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರದ ಭವಿಷ್ಯ!
camera icon6
gold price prediction
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುವುದೋ? ಇಳಿಯುವುದೋ? ಈ ದಿನದಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ ಬಂಗಾರದ ಭವಿಷ್ಯ!
&quot;ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದೆ..&quot; ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌
camera icon8
Neena Gupta
"ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದೆ.." ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಭವಿಷ್ಯ: ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗ್ತಾರೆ! ಮಣ್ಣಿಡಿದರೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತೆ..
camera icon6
Baba Vanga
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಭವಿಷ್ಯ: ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗ್ತಾರೆ! ಮಣ್ಣಿಡಿದರೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತೆ..
12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅಂತ್ಯ! ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ..
camera icon10
holi 2026
12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅಂತ್ಯ! ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ..
ನಮೀಬಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕರಿಯರಿಗೇಕೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ..!  ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ..! 

ವಿಂಡ್‌ಹೋಕ್‌: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಪ್ಪು ಜನರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮೀಬಿಯಾದಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ 90 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕಪ್ಪು ಜನರಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೈವಾನ್ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಯ್ತಾ ಚೀನಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಡ್ರಾಗನ್ ದೇಶದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ..!

ಆದರೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿದೆ.ಹೌದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿರುವ ನಮೀಬಿಯಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ ಶಿಕೊಂಗೊ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆನ್ನಿಂಗೊ ಎನ್ನುವ ಇಬ್ಬರು ಕಪ್ಪು ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ಈಗ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯರೇ ತುಂಬಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಟಗಾರರು ಇರುವುದೇಕೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ನಮೀಬಿಯಾ ತಂಡದಲ್ಲಿನ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?

ನಮೀಬಿಯಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕರಿಯರು ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.ನಮೀಬಿಯಾ 1990 ರವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟವು ಬಿಳಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಕ್ರೀಡೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು,ಆಗ ಬಿಳಿಯರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 543 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಓಡಲಿವೆ ಈ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು..! 

ನಮೀಬಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ವಿಂಡ್‌ಹೋಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಿಳಿಯರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ.ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕಪ್ಪು ಜನರು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗಿಂತ ಸಾಕರ್ (ಫುಟ್‌ಬಾಲ್) ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಂತೆಯೇ, ನಮೀಬಿಯಾದಲ್ಲಿ 2010 ರಿಂದ ಕೋಟಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಕಪ್ಪು ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮೀಬಿಯಾ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೂಲದ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು ನಮೀಬಿಯಾ ತಂಡವು ಭಾರತದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.ಈ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ನಮೀಬಿಯಾದ ಕಪ್ಪು ಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಆಶಿಸಿದೆ.
 

About the Author
Namibia CricketT20 World Cup 2026Team IndiaCricket HistoryNamibia Vs India

Trending News