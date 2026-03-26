RCB, CSK, ಅಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲೋದು ಈ 3 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು..! ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇ ಬೇರೆ ಇದೆ..

IPL 2026 Live updates : ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL 2026) ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 10 ತಂಡಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ತಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ತಂಡಗಳು ಈವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ..
ಹೌದು.. ಕಳೆದ 17 ಸೀಸನ್ಗಳಿಂದ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡದ ಕನಸು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನನಸಾಯಿತು. ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸೆಯಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿತು. ಈಗ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿವೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ನಿಂದಲೂ ಟೂರ್ನಿಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ತಂಡಗಳು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. 'ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲೆವೆನ್ ಪಂಜಾಬ್' ಈಗ 'ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್' ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ 'ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ಸ್' ತಂಡವು 'ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್' ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಸರು ಬದಲಾದರೂ ಈ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಈವರೆಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಮಾತ್ರ ಒಲಿದಿಲ್ಲ.
ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್: 2014 ಮತ್ತು ಕಳೆದ 2025ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್: 2020ರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತಾದರೂ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟದಿಂದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್: 2022ರಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಲಕ್ನೋ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು 5ನೇ ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಇನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಲಾ 5 ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡಗಳೆನಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೇ (2022) ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿತ್ತು. ಈ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ, ಈವರೆಗೆ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲದ ತಂಡಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಆದ್ರೂ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುತ್ತವೆಯೇ..? ಎಂಬುವುದನ್ನು ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.