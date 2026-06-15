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FIFA World Cup 2026: 40 ದಾಟಿದ್ರೂ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಟಗಾರರು ಇವರು; ‌Age is Just a Number ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

FIFA World Cup 2026: ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಎಂದರೆ ವೇಗ, ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌, ಉತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 2026 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು 40 ಆದರೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಹಲವು ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 15, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:10 PM IST
FIFA World Cup 2026: 40 ದಾಟಿದ್ರೂ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಟಗಾರರು ಇವರು; ‌Age is Just a Number ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

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Prajwal B

Prajwal B

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40 ದಾಟಿದ್ರೂ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಟಗಾರರು; ‌Age is Just a Number ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
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