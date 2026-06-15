FIFA World Cup 2026: ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 (FIFA Worldcup 2026) ಆರಂಭವಾಗಿ ದಿನಗಳೇ ಕಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಆಟಗಾರರು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೋಡುಗರನ್ನ ಅಚ್ಚರಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಫಿಫಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನದ್ದೇ ಟ್ರೆಂಡ್. 2026 ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊಸ ಮುಖಗಳು, ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಗುರುತಿಸುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ವಯಸ್ಸು ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನುವಂತೆ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, 40 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರವೂ, ಈ ಆಟಗಾರರು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಎಂದರೆ ವೇಗ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಉತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 2026 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು 40 ಆದರೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಹಲವು ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರೇಗ್ ಗಾರ್ಡನ್ (43 ವರ್ಷ):
ಒಂದೆಡೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರೇ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 40ರ ಹರೆಯದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರೂ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಕ್ರೇಗ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 43 ವರ್ಷದ ಗಾರ್ಡನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ. ಗಾಯಗಳಾದರೂ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರೇ ಅನ್ನದೇ, ಇನ್ನೂ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೋ (41 ವರ್ಷ)
ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೋ ತನ್ನ 6ನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 41 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ರೊನಾಲ್ಡೋ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತ್ತು ಗೋಲ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನೋಡುಗರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ರೊನಾಲ್ಡೋ ಅವರ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ (39 ವರ್ಷ)
"ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದೇವರು" ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ತಮ್ಮ 39 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸ್ಸಿ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಯ ಆರನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ನಲ್ಲೂ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು!
ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಅಲ್ಲದೇ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಅನುಭವಿ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಗಿಲ್ಲೆರ್ಮೊ ಒಚೋವಾ, ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾದ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಲುಕಾ ಮಾಡ್ರಿಕ್, ಬೋಸ್ನಿಯಾದ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಡಿನ್ ಜೆಕೊ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ನ್ಯೂಯರ್ ಎಲ್ಲರೂ 40 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳೊಂದಿಗೆ, ಈ ಆಟಗಾರರು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, "Age is Just A Number" ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಿಗ್ಗಜರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲಾ ಬರೀ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನೇ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.