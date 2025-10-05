ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ.. ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 9 ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು! ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಸಂಚಲನ..

Team India: ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್, ನಿತೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಮ್ ಕೃಷ್ಣರಂತಹ ತಾರೆಯರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ತಂಡದ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ ತಂಡದ ಅಂತಹ 9 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ: 35 ವರ್ಷದ ಮನೀಷ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದು 2021 ರಲ್ಲಿ. ಭಾರತ ಪರ 29 ಏಕದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 39 T20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿಗೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್!? ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್..
ದೀಪಕ್ ಹೂಡಾ: ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ದೀಪಕ್ ಹೂಡಾ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದು 2023 ರಲ್ಲಿ. ಅವರ ಸ್ಥಿರ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದು ಕಷ್ಟ.
ಹರ್ಷಲ್ ಪಟೇಲ್: ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಹರ್ಷಲ್ 25 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 2023 ರಲ್ಲಿ. 34 ವರ್ಷದ ಹರ್ಷಲ್ ಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದು ಕಷ್ಟ..
ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ: ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಂಡದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು 2017 ರಲ್ಲಿ. ಅವರು 22 ಟೆಸ್ಟ್, 36 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 10 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದರೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ..
ಜಯದೇವ್ ಉನದ್ಕತ್: ಜಯದೇವ್ 2010 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2023 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮತ್ತು ಅವರು ಮತ್ತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.
ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್: 2018 ರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್, 2019 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ, ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹನುಮ ಬಿಹಾರಿ: 2021 ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸಿಡ್ನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಹೀರೋ ಹನುಮ ಬಿಹಾರಿ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಂದಾಗಿ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟರು. 2022 ರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಟ್ಟು 16 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 1 ಟಿ20 ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಂದಾಗಿ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಾಹಲ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.