IPLನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಹಣ ಗಳಿಸೋ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್..‌ ಈ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆಯೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು!

ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಿಮೀಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಅಗಿರಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಈ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮಥೀಷ್ ಪತಿರಣ ಅವರನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಹರಾಜಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣ ಜೇಬಿಗಿಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸೀಸನ್ ಆಡಿರುವ ಪತಿರಣ 47 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಕೆಆರ್, ಗುಜರಾತ್, ಲಕ್ನೋ ಟೀಮ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಟೀಮ್ಗಳು ಇವರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದು ದುಡ್ಡು ಸುರಿಯಲು ರೆಡಿ ಇವೆ. ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಐದನೇ ಆಟಗಾರರು ಆಗಬಲ್ಲರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಜೇಮೀ ಸ್ಮಿತ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲೇ ಹಣ ಗಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಪಡೆಯೋ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಬಲ್ಲರು ಎಂದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕಮ್ ಓಪನರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಮಿತ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಕೆಆರ್, ಇವರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದೆ.
ಕೂಪರ್ ಕೊನೊಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಹೀಗಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ತಂಡಗಳು ಕೊನೊಲಿರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪ್ಲೇಯರ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಂಕಾ, ಪಾಕ್ ಹಾಗೂ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನಡುವಿನ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು. ಕೆಕೆಆರ್ ಹಾಗೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಾತುಮ್ ನಿಸ್ಸಾಂಕ್ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಬಹುದು. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸೋ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಎಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಟೂರ್ನಿ ವೇಳೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಹಲವು ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಎಂದರೆ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಈ ಸಲದ ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಹಾಗೂ ಕೆಕೆಆರ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
