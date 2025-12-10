English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • IPLನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಹಣ ಗಳಿಸೋ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್..‌ ಈ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆಯೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು!

IPLನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಹಣ ಗಳಿಸೋ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್..‌ ಈ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆಯೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು!

ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್‌ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಆಟಗಾರರ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿ ಬೀಳಲಿದ್ದು ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 10, 2025, 07:17 PM IST
  • ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 16 ರಂದು ಐಪಿಎಲ್‌ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ ನಡೆಯಲಿದೆ
  • ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಪಂತ್‌, ಶ್ರೇಯಸ್‌ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಗಳಿಸಿದ್ದರು
  • ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು?

Trending Photos

ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಕೇವಲ ಹಣವಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು!
camera icon5
PAN card Rules
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಕೇವಲ ಹಣವಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು!
ಕರ್ಣ ಸಿರೀಯಲ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌..ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿತ್ಯಾನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನ ಕರ್ಣ!
camera icon7
Karna serial
ಕರ್ಣ ಸಿರೀಯಲ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌..ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿತ್ಯಾನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನ ಕರ್ಣ!
ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸಾಕು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಕೂದಲು!
camera icon7
Hair care
ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸಾಕು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಕೂದಲು!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ
camera icon6
8th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ
IPLನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಹಣ ಗಳಿಸೋ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್..‌ ಈ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆಯೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು!
Pic credit: IPL

ಐಪಿಎಲ್‌ 2026ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರಿಮೀಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಅಗಿರಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌, ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಈ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ ಮಥೀಷ್‌ ಪತಿರಣ ಅವರನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಹರಾಜಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣ ಜೇಬಿಗಿಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸೀಸನ್‌ ಆಡಿರುವ ಪತಿರಣ 47 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಕೆಆರ್‌, ಗುಜರಾತ್‌, ಲಕ್ನೋ ಟೀಮ್‌ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಟೀಮ್‌ಗಳು ಇವರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದು ದುಡ್ಡು ಸುರಿಯಲು ರೆಡಿ ಇವೆ. ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಐದನೇ ಆಟಗಾರರು ಆಗಬಲ್ಲರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಜೇಮೀ ಸ್ಮಿತ್‌ ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲೇ ಹಣ ಗಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಪಡೆಯೋ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಗಬಲ್ಲರು ಎಂದು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಕಮ್ ಓಪನರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌‌ ಆಗಿರುವ ಸ್ಮಿತ್‌ ಅಗ್ರೆಸಿವ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಕೆಆರ್‌, ಇವರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದೆ. 

ಕೂಪರ್‌ ಕೊನೊಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌, ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೋವರ್‌ ಲೆವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಹೀಗಾಗಿ ಗುಜರಾತ್‌ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ತಂಡಗಳು ಕೊನೊಲಿರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2025ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಯಾರು ಯಾರು.. ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆಗೆ ಇವರು ಕಾರಣಗಳು ಏನು?

ಪಾತುಮ್‌ ನಿಸ್ಸಾಂಕ್‌ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪ್ಲೇಯರ್.‌ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಂಕಾ, ಪಾಕ್‌ ಹಾಗೂ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನಡುವಿನ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು. ಕೆಕೆಆರ್‌ ಹಾಗೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಾತುಮ್‌ ನಿಸ್ಸಾಂಕ್‌ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಬಹುದು. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸೋ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಎಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ಯಾಮರೂನ್‌ ಗ್ರೀನ್‌ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆರಿಬಿಯನ್‌ ಟೂರ್ನಿ ವೇಳೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರ ಹಲವು ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಎಂದರೆ ಕ್ಯಾಮರೂನ್‌ ಗ್ರೀನ್‌. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಈ ಸಲದ ಐಪಿಎಲ್‌ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಹಾಗೂ ಕೆಕೆಆರ್‌ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.        

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೇರ್‌ ಮಾಡ್ತಾರೆ.. ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ಗೆ ಏನ್‌ ಕೊಟ್ರು ಗೊತ್ತಾ? 
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

IPL tradesIPL match fixturesIPL Points TableIPL PlayoffsIPL final 2026

Trending News