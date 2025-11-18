IPL 2026: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಔಟ್.. ಇಲ್ಲಿದೆ ರಿಲೀಸ್ ಲಿಸ್ಟ್..!

Mumbai Indians IPL 2026 Retention List: 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಐಪಿಎಲ್ನ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಐದು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆ ತಪ್ಪುಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಇನ್ನೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವೇ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರಮುಖ ತಂಡವು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ತಂಡದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯೇ ಕೋರ್ ಟೀಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆ ಕೋರ್ ಟೀಮ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್, ಬುಮ್ರಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ನಮನ್ ಧೀರ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ರಿಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್, ಬೆವನ್ ಜೇಕಬ್ಸ್, ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್, ಅಶ್ವನಿ ಕುಮಾರ್, ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ ಮತ್ತು ಕರ್ಣ ಶರ್ಮಾ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಬಿನ್ ಮಿಂಗೆ, ರೀಸ್ ಟೋಪ್ಲಿ, ರಾಜ್ ಬಾವಾ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾಜು, ಲಿಜಾದ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, ವಿಘ್ನೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು, ಕೃಷ್ಣನ್ ಶ್ರೀಜಿತ್, ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾ ಘಜನ್ಫರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಸೋತಿತು. ನಂತರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಸತತ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದು ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 14 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ ಮುಂಬೈ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತು 16 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತ್ತು.