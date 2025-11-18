English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • IPL 2026: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಔಟ್.. ಇಲ್ಲಿದೆ ರಿಲೀಸ್ ಲಿಸ್ಟ್..!

IPL 2026: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಔಟ್.. ಇಲ್ಲಿದೆ ರಿಲೀಸ್ ಲಿಸ್ಟ್..!

ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯೇ ಕೋರ್ ಟೀಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆ ಕೋರ್ ಟೀಮ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 18, 2025, 11:39 AM IST
  • 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ
  • ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ
  • ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಬುಮ್ರಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ & ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್

Trending Photos

ಶನಿಯಿಂದಲೇ ಬೆಳಗಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳು.. ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ, ಕಷ್ಟ ಕಳೆದು ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಕಾಲ!
camera icon7
Shani Dev
ಶನಿಯಿಂದಲೇ ಬೆಳಗಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳು.. ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ, ಕಷ್ಟ ಕಳೆದು ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಕಾಲ!
2026ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
camera icon6
Shukraditya RajaYoga
2026ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿ : ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ 65 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ
camera icon7
Govt Rulles
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿ : ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ 65 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ
500 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ
camera icon6
Gajakesari Rajayoga
500 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ, ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ
IPL 2026: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಔಟ್.. ಇಲ್ಲಿದೆ ರಿಲೀಸ್ ಲಿಸ್ಟ್..!

Mumbai Indians IPL 2026 Retention List: 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಐದು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆ ತಪ್ಪುಗಳು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಇನ್ನೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವೇ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರಮುಖ ತಂಡವು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ತಂಡದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026: ರಿಷಭ್ ಪಂತ್‌ನಿಂದ ಕೊಹ್ಲಿವರೆಗೆ.. IPLನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಟಾಪ್ 10 ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರರು ಇವರೇ!

ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯೇ ಕೋರ್ ಟೀಮ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆ ಕೋರ್ ಟೀಮ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್, ಬುಮ್ರಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ನಮನ್ ಧೀರ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ರಿಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್, ಬೆವನ್ ಜೇಕಬ್ಸ್, ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್, ಅಶ್ವನಿ ಕುಮಾರ್, ಟ್ರೆಂಟ್ ಬೌಲ್ಟ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ ಮತ್ತು ಕರ್ಣ ಶರ್ಮಾ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಬಿನ್ ಮಿಂಗೆ, ರೀಸ್ ಟೋಪ್ಲಿ, ರಾಜ್ ಬಾವಾ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾಜು, ಲಿಜಾದ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, ವಿಘ್ನೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು, ಕೃಷ್ಣನ್ ಶ್ರೀಜಿತ್, ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾ ಘಜನ್ಫರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  IPL 2026: ಸುಂದರ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೀಗ ಅಂತ್ಯದ ಸಮಯ.. ಐಪಿಎಲ್ 2026ಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪಯಣ ಮುಕ್ತಾಯ!

ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಸೋತಿತು. ನಂತರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಸತತ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದು ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಿತ್ತು. ಒಟ್ಟು 14 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ ಮುಂಬೈ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತು 16 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತ್ತು.  

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Mumbai IndiansIPLIPL 2026Mumbai Indians Release ListMumbai Indians Retention List

Trending News