English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • 2003 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ವೈದ್ಯ ಈಗ ನಮೀಬಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ..!

2003 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ವೈದ್ಯ ಈಗ ನಮೀಬಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ..!

2003 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು. 2003 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 152 ರನ್ ಗಳ ದೀರ್ಘ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದರು

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 12, 2026, 11:59 AM IST
  • ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ವುರೆನ್ ಸಚಿನ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು
  • ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು
  • ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡೂ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ 10 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 53 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.

Trending Photos

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: ಗಾಯಗೊಂಡು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ..!
camera icon5
Michael Bracewell
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: ಗಾಯಗೊಂಡು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ..!
ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಈಗಿರುವ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ದರ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಬಂಗಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಲಾಭ?
camera icon6
Gold
ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಈಗಿರುವ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ದರ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಬಂಗಾರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಲಾಭ?
ಕುಂಭ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ 2026: ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
camera icon5
Kumbh Sankranti 2026
ಕುಂಭ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ 2026: ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾದ ನಟಿ ಮೈನಾ..! ಸರಳ ಡಯಟ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ
camera icon7
actress weight loss
ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾದ ನಟಿ ಮೈನಾ..! ಸರಳ ಡಯಟ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ
2003 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ವೈದ್ಯ ಈಗ ನಮೀಬಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಇಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮೀಬಿಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ಆಟಗಾರ ಈಗ ನಮೀಬಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವೈದ್ಯ, ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಕ, ರಗ್ಬಿ ಆಟಗಾರ ಸಹ ಹೌದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು, ಈಗ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಆಟಗಾರ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ನಮೀಬಿಯಾದ ರೂಡಿ ವ್ಯಾನ್ ವುರೆನ್..!.53 ವರ್ಷದ ರೂಡಿ ವ್ಯಾನ್ ವುರೆನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮೀಬಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪೋಟೋ ಬದಲಾವಣೆ? ಆರ್‌ಬಿಐ ನಿಯಮಗಳೇನು?

ರೂಡಿ ವ್ಯಾನ್ ವುರೆನ್ 1990 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ಟೆಲೆನ್‌ಬೋಶ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು ನಮೀಬಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಗ್ ಗೀಂಗೋಬ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. 2000 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪರಿಸರವಾದಿ ಮಾರ್ಲೀಸ್ ವ್ಯಾನ್ ವುರೆನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ICC (@icc)

ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆಗಳ ನಡುವೆ, ರೂಡಿ ವ್ಯಾನ್ ವುರೆನ್ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. 2003 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ರಗ್ಬಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Bharat Bandh Today: ಇಂದು ಭಾರತ್ ಬಂದ್.. ಕರೆ ನೀಡಿದವರು ಯಾರು, ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು?

2003 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್-ಸೆಹ್ವಾಗ್ ವಿಕೆಟ್..!

2003 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 152 ರನ್ ಗಳ ದೀರ್ಘ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ವುರೆನ್ ಸಚಿನ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್  ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು.ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡೂ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ 10 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 53 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ಆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ, ರೂಡಿ ವ್ಯಾನ್ ವುರೆನ್ ನಮೀಬಿಯಾ ಪರ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.ಆ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಸಹ ಸೇರಿದೆ.

 

 

 

 

About the Author
IND vs NAMRudi van VuurenSachin Tendulkar2003 world CupNamibia Cricket President

Trending News