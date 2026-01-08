ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾಬರ್ ಅಜಂ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಭಾರತದ ಈ ಆಟಗಾರ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತಾಗುವುದು ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.ಈಗ ಇದನ್ನು ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಹೌದು, ಈಗ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪರವಾಗಿ ಗೋವಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 131 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 134 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರ ಬಾಬರ್ ಆಜಂ ಅವರ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಋತುವಿನ ಕೊನೆಯ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರ ಮೂರನೇ ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಕಳೆದ 3 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು 124 ರನ್, 66 ರನ್ ಮತ್ತು 22 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇದು ಅವರ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 20 ನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ.ಅವರು ತಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಅವರು 19 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 5000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
🚨 Fastest to reach 5K List A Runs :-
95* innings - Ruturaj Gaikwad.
97 - Babar Azam.
101 - Hasim Amla.
114 - Sir Viv Richards.
114 - Virat Kohli.
114 - Shai Hope.
115 - David Warner.
The Prince of World Cricket - Ruturaj. 🔥 pic.twitter.com/2ZQmxrqAxQ
— Pratyush Halder (@pratyush_no7) January 8, 2026
ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 5,000 ರನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ರುತುರಾಜ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು.ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ 97 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 5,000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಾಬರ್ಗಿಂತ ಕೇವಲ ಎರಡು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅವರು ತಮ್ಮ 95 ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 5,000 ರನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದರು.
ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೋವಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು.ಆದರೆ, ಅವರ ಆರಂಭ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇವಲ 52 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ತಂಡದ ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರ ಶತಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಯಿತು.ಆ ಮೂಲಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 249 ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.