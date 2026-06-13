FIFA World Cup 2026: ಜೂನ್ 11 ರಂದು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ (Mexico) ಸಿಟಿಯ ಎಸ್ಟಾಡಿಯೋ ಅಜ್ಟೆಕಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಕೆನಡಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು 48 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 104 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. 2026 ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಎಸ್ಟಾಡಿಯೊ ಅಜ್ಟೆಕಾದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ತಂಡದ, ಹದಿಹರೆಯದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಗಿಲ್ಬರ್ಟೊ ಮೊರಾ ಎಂಬ ಹದಿ ಹರೆಯದ ಯುವಕನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟ ನೋಡಿ ಇದೀಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತೆ, ಇದೀಗ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅತೀ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ Gilberto Mora ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಟಗಾರ!
2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದ ಈ 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಗಿಲ್ಬರ್ಟೋ ರಾಫೆಲ್ ಮೋರಾ ಜಂಬ್ರಾನೋ (Gilberto Rafael Mora Zambrano) ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದ ಗಿಲ್ಬರ್ಟೋ ಇದೀಗ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ 1930ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವೆಲ್ ಚಾಕೆಟಾಸ್ ರೋಸಾಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದ 96 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನೇ ಮುರಿದು, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ ಖಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ 17 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 240 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೋರಾ, ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೊವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಸದ್ಯ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ಗಿಲ್ಬರ್ಟೊ ಮೋರಾ?
ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಚಿಯಾಪಾಸ್ನ ತುಕ್ಸ್ಟ್ಲಾ ಗುಟಿಯರೆಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14, 2008ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಗಿಲ್ಬರ್ಟೊ ಮೋರಾ, ತಂದೆ ಗಿಲ್ಬರ್ಟೊ ಮೋರಾ ಸೀನಿಯರ್ ಅವರ ಕನಸಿನಂತೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು ಗಿಲ್ಬರ್ಟೊ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡಾ ಲೀಗ್ ಎಂಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ತಂದೆಯನ್ನೇ ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಳೆದ ಗಿಲ್ಬರ್ಟೊ, ಇಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
2019ರಲ್ಲಿ ತಿಜ್ವಾನಾ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗಿಲ್ಬರ್ಟೊ , 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ 18ರಂದು 15 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಎಂಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಯಾಂಟೋಸ್ ಲಗುನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಅವನು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಗೋಲ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಎಂಬ ಕಿರೀಟವನ್ನೂ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. 2025ರಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. 2025ರ ಕಾನ್ಕಾಕಾಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ ಗಿಲ್ಬರ್ಟೊ ತಂಡವನ್ನು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಕಾರಣೀಕರ್ತ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಬರ್ಟೊ ಒಬ್ಬರು.
ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೂ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ "ಗಿಲ್ಬರ್ಟೊ"!
ಇದೀಗ ಮೇ 31, 2026ರಂದು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗಿಲ್ಬರ್ಟೊ, ಜೂನ್ 11 ರಂದು ಎಸ್ಟಾಡಿಯೋ ಅಜ್ಟೆಕಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಖಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 65ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಬರೀ 17 ವರ್ಷ 240 ದಿನಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಇತಿಹಾಸಲ್ಲೇ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜಗತ್ತಿನ ಆರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿಯೂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟೊ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.