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ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಟಗಾರ ಇವರು! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌, ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

FIFA World Cup: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತೆ, ಇದೀಗ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಅತೀ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ Gilberto Mora ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಗಿಲ್ಬರ್ಟೋ ರಾಫೆಲ್‌ ಮೋರಾ ಜಂಬ್ರಾನೋ?

Written ByPrajwal B
Published: Jun 13, 2026, 10:51 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:53 PM IST
ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಟಗಾರ ಇವರು! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌, ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

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Prajwal B

Prajwal B

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ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಟಗಾರ ಇವರು!
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