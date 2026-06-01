AB de Villiers: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೆಜೆಂಡ್, ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ (RCB Batsman) ಎಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ (AB de Villiers) ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಫೇವರೀಟ್ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಎಬಿಡಿ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರು. 34 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಎಬಿಡಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ವೇಳೆ "I am Tired" ಎಂದು ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಬಿಡಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅವರದ್ದು, ಪ್ಯಾಡ್ ಕಟ್ಟಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದರೆ ಸಾಕು ಬೌಲರ್ಗಳೇ ಒಮ್ಮೆ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಂದಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದಾದರೂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪರ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್-ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಿದ್ದರು ಎಬಿಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್. ಇದೀಗ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಎಬಿಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗೆಗಿನ ಕಥೆ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ, ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಕ್!
ಸದಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಬಿಡಿ 2018ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಎಬಿಡಿಯ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತೇ ತಲೆತಿರುಗುವಂತಾಗಿತ್ತು. 2018ರಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 2021ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ಗೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಎಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಆಟದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಉಳಿದರು.
ಅಂದು ಎಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇ ಅವರಿಗಾದ ಬಲವಾದ ಇಂಜುರಿ. ಕಣ್ಣಿಗಾಗಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ನೋವು, ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಲೆಯನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕಣ್ಣಿನ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ, ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಎಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು.
2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಎಬಿಡಿ
ಇನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ವತಃ ಎಬಿಡಿಯವರೇ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು, "ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಮಗ, ತನ್ನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒದ್ದಿದ್ದು, ಬಲಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಯಿತು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ವೈದ್ಯರು ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಶಾಕ್ ಆದರು. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವೆಂಬಂತೆ ಎಡಗಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.