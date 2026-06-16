Ind vs Sl: ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಡಂಬುಲ್ಲಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿ ಪಂದ್ಯಾಟ (Ind vs Sl Match) ಸದ್ಯ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಎ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿ ಪಂದ್ಯವು ಭಾರೀ ವಿವಾದದೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವೇ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಭಾರತದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (Vaibhav Suryavanshi Clash) ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆಟಗಾರನ ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾದ ಜಗಳವೇ ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಭಾರತ ಎ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿ ಪಂದ್ಯದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಮವೇ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ತಂಡವು ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ (India A vs Sri Lanka A) ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಟಗಾರ ಹೇಳಿದ ಆ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದಾಗಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ; ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಶಾಕ್
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ 15ರ ಹರೆಯದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇದೀಗ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸೋಮವಾರ (ಜೂ.15)ರಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಜಗಳಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಆರಂಭವಾದ ಜಗಳ, ನಂತರ ತಳ್ಳಾಟಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು?
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ, ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ವಿಶೇನ್ ಹಲಂಬಗೆ (Vishen Halambage) ಹೇಳಿದ ಆ ಒಂದು ಮತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮೈದಾನದ ಕೆಲವು ಲೋಪದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮೂಲಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಔಲರ್ ವಿಶೇನ್ ಹಲಂಬಗೆ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಳಿ ಬಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. "ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದಿದೆ... ಇನ್ನು ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದು, ವಾದ ವಿವಾದ ತಾರಕಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಲಂಕಾ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರ ಕೋಪ ಮತ್ತಷ್ಟು ನೆತ್ತಿಗೇರಿತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು, ಅಂಪೈರ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ತಂಡವು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತಂಡದ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಟಗಾರರ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಆಡುವುದು ಕಷ್ಟವೆಂದು ಮನಗಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ತಂಡ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.