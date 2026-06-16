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Vaibhav Sooryavanshi Controversy: ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದು.. ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?

Vaibhav Sooryavanshi Clash: ಭಾರತ ಎ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿ ಪಂದ್ಯದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಮವೇ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ತಂಡವು ಸೂಪರ್ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಟಗಾರ ಹೇಳಿದ ಆ ಒಂದು ಮಾತಿನಿಂದಾಗಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Written ByPrajwal B
Published: Jun 16, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:31 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi Controversy: ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದು.. ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?

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Prajwal B

Prajwal B

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ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದು.. ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?
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