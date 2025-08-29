ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಕರ 'ಔಟ್'! 12 ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ವಿದಾಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯಿಂದಲೇ ಆಗಿತ್ತು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ!

saddest dismissal in cricket history: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ಆಟಗಾರರು ಹಲವು ಬಾರಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದ್ವಿಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಕರ ಡಕ್ ಔಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಡಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸರ್ ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದ್ವಿಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ 12 ದ್ವಿಶತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತವು ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಅವರ ಸರಾಸರಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 99.94 ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಆದರೆ ಈ ಸರಾಸರಿ 100 ಆಗಿರಬಹುದಿತ್ತು. ವಿಧಿ ಅದಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ 14, 1948 ರಂದು, ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 100 ಸರಾಸರಿಗೆ ಕೇವಲ 4 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು.
ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 100 ರ ಸರಾಸರಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 4 ರನ್ಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಅವರ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವರ 99.94 ಸರಾಸರಿಯು ಇಂದಿಗೂ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಹಾಗೇ ಇದೆ.