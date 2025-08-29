English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಕರ 'ಔಟ್'! 12 ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ವಿದಾಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯಿಂದಲೇ ಆಗಿತ್ತು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ!

saddest dismissal in cricket history: ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ 12 ದ್ವಿಶತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 29, 2025, 08:21 PM IST
    • ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಡಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸರ್ ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್
    • ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದ್ವಿಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
    • ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತವು ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ

ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದಂದೇ ರಾಹು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ʼಗ್ರಹಣ ಯೋಗʼ: ಸಂಕಷ್ಟದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು! ಚಂದದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಏಳುವುದು
camera icon7
Grahan Yog
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದಂದೇ ರಾಹು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ʼಗ್ರಹಣ ಯೋಗʼ: ಸಂಕಷ್ಟದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು! ಚಂದದ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಏಳುವುದು
ಸೆ.7ರಂದು ಶನಿಯ ರಾಶಿ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ; ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ ಶುರು; ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟವೂ ದೂರಾಗುವುದು
camera icon8
Lunar eclipse 2025 Lucky Zodiac sign
ಸೆ.7ರಂದು ಶನಿಯ ರಾಶಿ ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ; ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ ಶುರು; ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟವೂ ದೂರಾಗುವುದು
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲವೇ..? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ
camera icon6
Gold
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲವೇ..? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳಿವು ! ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ , ಕನಸೆಲ್ಲಾ ನನಸಾಗುವ ತಿಂಗಳು
camera icon6
Monthly Horoscope
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳಿವು ! ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ , ಕನಸೆಲ್ಲಾ ನನಸಾಗುವ ತಿಂಗಳು
ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಕರ 'ಔಟ್'! 12 ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ವಿದಾಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯಿಂದಲೇ ಆಗಿತ್ತು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ!

saddest dismissal in cricket history: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ಆಟಗಾರರು ಹಲವು ಬಾರಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದ್ವಿಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಕರ  ಡಕ್ ಔಟ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಡಾನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸರ್ ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದ್ವಿಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ 12 ದ್ವಿಶತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. 

ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತವು ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಅವರ ಸರಾಸರಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 99.94 ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್. ಆದರೆ ಈ ಸರಾಸರಿ 100 ಆಗಿರಬಹುದಿತ್ತು. ವಿಧಿ ಅದಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ 14, 1948 ರಂದು, ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 100 ಸರಾಸರಿಗೆ ಕೇವಲ 4 ರನ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು.

ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 100 ರ ಸರಾಸರಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 4 ರನ್‌ಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ಅವರ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅವರ 99.94 ಸರಾಸರಿಯು ಇಂದಿಗೂ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಹಾಗೇ ಇದೆ.

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Sir Don Bradman12 double centuries in Test cricket

