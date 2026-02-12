English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಆಟಗಾರ..!

ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಆಟಗಾರ..!

2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಲರ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಡಿರುವ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು 23.50 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 47 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ,

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 12, 2026, 05:36 PM IST
  • ಈಗ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ 122 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
  • ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಹಿಡಿದ ಕ್ಯಾಚ್‌ನ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
  • ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಚೆಂಡನ್ನು 122 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಡ್ರೋನ್‌ನಿಂದ ಎಸೆಯಲಾಯಿತು

ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಆಟಗಾರ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 2026 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರು ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ಈಗ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ 122 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಹಿಡಿದ ಕ್ಯಾಚ್‌ನ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಚೆಂಡನ್ನು 122 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಡ್ರೋನ್‌ನಿಂದ ಎಸೆಯಲಾಯಿತು, ಇದು 40 ನೇ ಮಹಡಿಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ.ಚೆಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಟ್ಲರ್ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಟ್ಲರ್..!

ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಅದರ ಎತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು.ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸವಾಲು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.ಆದರೆ ಅದು ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಬಟ್ಲರ್ ಮಾತ್ರ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದ ನಂತರ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಓಡಿ ಬಂದು ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಲರ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ.ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಡಿರುವ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 23.50 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 47 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ 31 ಆಗಿದೆ.

About the Author
Jos Buttler122-meter catchWorld Record For Highest CatchJos Buttler World Recordಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್

