Young India Rule the World.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಲು ಈ ಮೂವರು ಯುವ ಆಟಗಾರರೇ ಮೇನ್‌ ಕಾರಣ..!

ಭಾರತ ತಂಡ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 8, 2026, 11:03 PM IST
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರಾ ಈ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು
  • ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್‌
  • ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಸೇನೆ

India became T20 World Cup champions: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಹೋದರೂ‌ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಮೂವರು ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ಯಾರು..ಯಾರು?.

ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಮಿಚೆಲ್‌ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಪರ ಓಪನರ್‌ಗಳಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ 6 ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. 

ಇನ್ನು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಕೂಡ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ ಸಂಜು, ಕಿವೀಸ್‌ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ದಂಡಿಸಿದರು. 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಅವರು ಒಟ್ಟು 46 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 8 ಆಕಾಶದೆತ್ತರದ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 89 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಔಟ್‌ ಆದರು. ಶತಕ ಬಾರಿಸೋ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್‌ ಮಾಡಿ, ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್‌ ಬಳಿ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಔಟ್‌ ಆದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6: ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸಿಕ್ಸ್‌, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಓಪನರ್‌, ಆದ್ರೆ ಸೆಂಚುರಿ.. ‌

ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಅಭಿಶೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಕ್ಯಾಪ್‌ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಲೇ ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 4 ಬಿಗ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 54 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿ, ಭಾರತದ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತದ ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ಮೂವರ ಬಿಗ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಲು ಒಂದು ಕಾರಣ ಎನ್ನಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 1.4 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಭಾರತೀಯರ ಕನಸು ನನಸು, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ.. ಧೋನಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಸೂರ್ಯ!
 

