ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಆಟಗಾರನ ತಂದೆ ವಿಧಿವಶ..! ಗೈರು ಹಾಜರಾಗ್ತಾರಾ ಈ ಆಟಗಾರ..?

ನವದೆಹಲಿ: 2026 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಐಸಿಸಿಯ ಹೈ-ಆಕ್ಟೇನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅಲ್ಲಾ ಗಜನಫರ್ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
19 ವರ್ಷದ ಅಲ್ಲಾ ಗಜನಫರ್ ನನ್ನು 2026 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಮುಖ್ಯ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅಲ್ಲಾಹ್ ಗಜನ್ಫರ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಗಜನ್ಫರ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಗಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ₹4.80 ಕೋಟಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಗಜನ್ಫರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ:
ಅಲ್ಲಾಹ್ ಗಜನ್ಫರ್ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.ನಂತರ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು.ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2, 2025 ರಂದು ಶಾರ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.ಇದುವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಗಜನ್ಫರ್ 20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 29 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಗಜನ್ಫರ್ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿಗೂಢ ಸ್ಪಿನ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಅವರನ್ನು ಅಫ್ಘಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಭವಿಷ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
2026 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೀಸಲು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಜಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ಜೈ ಮತ್ತು ಜಿಯಾ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇದರರ್ಥ ಮುಖ್ಯ ತಂಡದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ಗಾಯಗೊಂಡರೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲಿದ್ದಾರೆ.