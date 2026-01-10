English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 19 ಡಾಟ್ ಬೌಲ್ ಎಸೆದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್..!

ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 19 ಡಾಟ್ ಬೌಲ್ ಎಸೆದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್..!

6 ಅಡಿ 2 ಇಂಚು ಎತ್ತರದ ಬೆಲ್ ಅವರ ಹಾರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೌನ್ಸ್ ನಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಪರದಾಡಿದರು

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 10, 2026, 12:22 AM IST
  • WPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • 14 ರನ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಮೇಲಿಯಾ ಕೆರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು
  • ಅಚ್ಚರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 19 ಡಾಟ್ ಬೌಲ್ ಎಸೆದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್..!

ನವಿ ಮುಂಬೈ: ಇಲ್ಲಿನ ಡಿವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL) 2026ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡವು ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI) ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.ಇದೆ ವೇಳೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ವೇಗಿ ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ WPL ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅದರಲ್ಲೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ ನಂತಹ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 24 ಎಸೆತಗಳ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 19 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಡಾಟ್ ಬೌಲ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಆ ಮೂಲಕ WPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ ಗಳ ಸ್ಪೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ 14 ರನ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಮೇಲಿಯಾ ಕೆರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು.ಅಚ್ಚರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

6 ಅಡಿ 2 ಇಂಚು ಎತ್ತರದ ಬೆಲ್ ಅವರ ಹಾರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೌನ್ಸ್ ನಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಪರದಾಡಿದರು.ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡವು 67ಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.ಆದರೆ ಕೆಳಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸಜೀವನ್ ಸಜ್ನಾ (25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 45 ರನ್ - 7 ಬೌಂಡರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್) ಮತ್ತು ನಿಕೋಲಾ ಕ್ಯಾರಿ (29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 40 ರನ್ - 4 ಬೌಂಡರಿ) ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಜೊತೆಯಾಟದಿಂದ ಮುಂಬೈ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 154 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.

ಈಗ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ನೀಡಿರುವುದು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

 

 

