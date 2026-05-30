ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಷ್ಟೇ ಅಪಾರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದೃಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗದ ಸತ್ಯ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಹರಿಸಿದರೂ, ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತುವ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಒಂದು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಕನಸಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ನಲ್ಲಿ ಈ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರನ ಪ್ರಯಾಣವು 2013 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಲವಾರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೂ, ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಒಲಿದೆ ಇಲ್ಲ. 2026 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ, ಆ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್.
ಈ ವರ್ಷದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಡಿದ 14 ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. 7 ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿನ ವಿಫಲತೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತಲುಪದ ರನ್ ರೇಟ್ ನಿಂದಾಗಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ರಾಹುಲ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಐಪಿಎಲ್ ಸೋಲು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಾಹುಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಆಶಿಸಿದ್ದರೂ, ವಿಧಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತು.
ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ, ರಾಹುಲ್ ಹಲವಾರು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡಗಳ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
2013 ಮತ್ತು 2016 ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB)
2014 ರಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH)
2018 ರಿಂದ 2021 ರವರೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS) (ನಾಯಕನಾಗಿ)
2022 ರಿಂದ 2024 ರವರೆಗೆ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG) (ನಾಯಕನಾಗಿ)
2025 ರಿಂದ 2026 ರವರೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (DC)
ಇಲ್ಲಿ ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ರಾಹುಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡುತ್ತಿರುವ ತಂಡಕ್ಕಿಂತ, ಅವರು ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ತಂಡಗಳೇ ನಂತರದ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದವು. 2016 ರಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಾಗ, ರಾಹುಲ್ RCB ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, RCB ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದಾಗ ರಾಹುಲ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಡವಾದ ದೆಹಲಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ದೂರದ ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ಅವರನ್ನು ದುರದೃಷ್ಟ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಇರುವ ತಂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.