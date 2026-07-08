Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /ಈ ಸಲ FIFA World Cup ಗೆಲ್ಲುವು ಫೆವರೀಟ್‌ ಟೀಮ್‌ ಯಾವುದು.. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ತಂಡ ಇದೇನಾ?

ಈ ಸಲ FIFA World Cup ಗೆಲ್ಲುವು ಫೆವರೀಟ್‌ ಟೀಮ್‌ ಯಾವುದು.. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ತಂಡ ಇದೇನಾ?

ಮೆಸ್ಸಿ, ಎಂಬಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jul 08, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:00 PM IST
ಈ ಸಲ FIFA World Cup ಗೆಲ್ಲುವು ಫೆವರೀಟ್‌ ಟೀಮ್‌ ಯಾವುದು.. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ತಂಡ ಇದೇನಾ?
Image Credit: ಕೃಪೆ; FIFASource: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ : 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ
rain18 min ago
2
DK Shivakumar45 min ago
3
STOCK MARKET CRASH1 hr ago
4
BJP1 hr ago
5
KR Puram murder Case1 hr ago