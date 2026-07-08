/ಈ ಸಲ FIFA World Cup ಗೆಲ್ಲುವು ಫೆವರೀಟ್‌ ಟೀಮ್‌ ಯಾವುದು.. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ತಂಡ ಇದೇನಾ?

FIFA World Cup winner prediction: 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಂಗೇರಿದೆ. ಈಜಿಪ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ರೋಮಾಂಚಕವಾದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ದ್ವಿತಿಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈಜಿಪ್ಟ್ ತಂಡದ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕನಸು ಭಗ್ನವಾಯಿತು. ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಕನಸು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ.
ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ 8 ತಂಡಗಳು: ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಮೊರಾಕೊ, ಸ್ಪೇನ್, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ನಾರ್ವೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿವೆ. ಈ 8 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ 4 ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿವೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದ 2 ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿವೆ. 8 ತಂಡಗಳು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದರೂ, ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು? ಎಂಬುದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇದೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಲಿಯದೇ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸ್ಸಿ, ಎಂಬಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಯಾವ ತಂಡ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ?, ಯಾವ ಆಟಗಾರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬೂಟ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುವ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ 8 ತಂಡಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ತಂಡ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇಕಡಾ 32. ಸ್ಪೇನ್ ಶೇಕಡಾ 20 ರೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಭವಿಷ್ಯ ಶೇಕಡಾ 18 ಇದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು ಶೇಕಡಾ 15, ನಾರ್ವೆ ಶೇಕಡಾ 5, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಮೊರಾಕೊ ತಲಾ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೆ ಹೊಂದಿವೆ.
ಈ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಭವಿಷ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇದೊಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಂಬೆಪ್ಪೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿ ಕೇನ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮೆಸ್ಸಿ ನೇತೃತ್ವದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿದರೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.