ಪಾಕ್ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ವಿರಾಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಈ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರದಲ್ಲಿಯೇ ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾರಾದರೆ, ತದನಂತರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕನಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮತ್ತ ವಾಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.
ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಪಾಕ್ ತಂಡವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪುವುದು ಬಹುತೇಕ ಕಷ್ಟಕರ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು, ಆದಾಗ್ಯೂ ಈಗ ಪಾಕ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಸೋಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.ಹೌದು, ಈ ಆಟಗಾರ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್..!
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡುವ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್.. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ, ಜೀ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಫೆಬ್ರವರಿ 24, ಮಂಗಳವಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಸೂಪರ್ 8 ಸುತ್ತಿನ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು.ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಪರ ಪರವಾಗಿ ಕೇವಲ 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 63 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.ಆ ಮೂಲಕ ಈಗ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳನ್ನು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾರಾ ಫರ್ಹಾನ್?
ಫರ್ಹಾನ್ ಅವರ ಸ್ಪೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಈಗ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ದಾಖಲೆ ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 2014 ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 319 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 2009 ರಲ್ಲಿ 317 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಾಜಿ ದಂತಕಥೆ ತಿಲಕರತ್ನೆ ದಿಲ್ಶಾನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು.ಈಗ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಪಾಕ್ ತಂಡದ ಸಾಹಿಬ್ ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 283 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವೊಬ್ಬ ಗಳಿಸಿರುವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಾಗಿವೆ.ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಕೇವಲ 37 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ, ಮತ್ತು ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವಿದೆ.ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಂತಿಮ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಫರ್ಹಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಗೆದ್ದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೆ ತಲುಪಿದರೆ ಆಗ ಫರ್ಹಾನ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯೂಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಆಫರ್.. ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು..
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಾಕ್ ತಂಡದ ಫರ್ಹಾನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೈಯರ್ ಕೂಡ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಟ್ಮೈಯರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಕೇವಲ ಐದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 219 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂಡವು ಸೂಪರ್ 8 ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ನಂತರ ಭಾರತವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಈ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 101 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರೆ, ಹೆಟ್ಮೈಯರ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.