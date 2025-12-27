ಕ್ರಿಕೆಟ್‌, ಹಾಕಿ ಸೇರಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ನಡೆದಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಗಳು..!

ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಲು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕಾತುರದಿಂದ ಇದೆ. ಬಿಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮುಗಿಸುವುದರ ಮೊದಲು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಭಾರತದ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಎಫ್ಐಡಿಇ ಮಹಿಳಾ ಚೆಸ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಂಪಿ ಕೊನೆರು ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ 19 ವರ್ಷದ ದಿವ್ಯ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗ್ಪುರದ ದಿವ್ಯ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 50,000 ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
2025ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಮೋಘವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ನೀಡಿದ್ದ 251 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಭಾರತ ಇನ್ನು ಆರು ಬಾಲ್ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ 254 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಯ ಗಳಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು.
2025ರ ದೋಹ ಡೈಮೆಂಡ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಥ್ಲೇಟ್ ನಿರಾಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆ 90.23 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆದರು. ಆದರೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಜೂಲಿಯನ್ ವೆಬರ್ 91.06 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆದು ದೋಹ ಡೈಮೆಂಡ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಇನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ ಡೈಮೆಂಡ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ 89.94 ಚಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆದಿದ್ದ ನಿರಾಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ತಾವೇ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದರು.
ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಹಾಕಿ ಟೀಮ್ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ವರ್ಲ್ಡ್ಕಪ್ಗೆ ಭಾರತ ಹಾಕಿ ತಂಡ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 15 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು.. ಆಂಗ್ಲರು ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?
ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೋಘವಾದ ಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಹರ್ಮನ್ಪ್ರಿತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವುಮೆನ್ಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ನವಿ ಮುಂಬೈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವನ್ನು 52 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಯುವತಿಯರು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. T20 ಮ್ಯಾಚ್ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಜೀವ ಬಿಟ್ಟ ಕೋಚ್!