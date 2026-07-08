/ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಈ ಮೂವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ!.. ಮತ್ತೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರುವುದು ಕಷ್ಟ

cricket players: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಮಯ ಮೀರುತ್ತಿದೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ ಭಾರತ ತಂಡ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಮೂವರು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಈಗ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ.
ಕೇರಳದ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಸತತ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಅವರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿಸಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರಣಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರು, ಅವರು ಪಡೆದ ಮೂರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ತಂಡದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಮತ್ತೆ ನೀಲಿ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ವಾದಗಳಿವೆ.
ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ: ಉಪನಾಯಕತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ..
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಯುವ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಫಿನಿಷರ್ ಆಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ರನ್ ಚೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಯ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಸರಣಿಗೆ ಧನಧನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಮರಳಿರುವುದು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾಗೆ ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಂತಿದೆ.
ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್: ದೊಡ್ಡ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೆಲೆ..
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಕೂಡ ಕುಸಿತದ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 15 ಓವರ್ಗಳ ಎಕಾನಮಿ ದರದಲ್ಲಿ 4 ಓವರ್ಗಳ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ 60 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ವಿಫಲರಾದರು. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ರನ್ಗಳ ಪ್ರವಾಹದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಅಂತಿಮ ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಸರಣಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಅವರ ಮೇಲಿನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತುಂಬಾ ಕ್ರೂರ. ಪ್ರತಿಭೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಬೆಂಚ್ಗೆ ಸೀಮಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿ ವಿಫಲರಾದ ಈ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರಿಗೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದು ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ಹತ್ತಿದಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಂತ್ಯ ಇದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
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