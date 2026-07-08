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ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಈ ಮೂವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ!.. ಮತ್ತೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರುವುದು ಕಷ್ಟ

cricket players: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತುಂಬಾ ಕ್ರೂರ. ಪ್ರತಿಭೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಬೆಂಚ್‌ಗೆ ಸೀಮಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ದಯನೀಯವಾಗಿ ವಿಫಲರಾದ ಈ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರಿಗೆ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮರಳುವುದು ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ಹತ್ತಿದಂತೆ ಆಗುವುದು ಖಚಿತ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 08, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:06 PM IST
ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಈ ಮೂವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ!.. ಮತ್ತೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರುವುದು ಕಷ್ಟ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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