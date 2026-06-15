Three Indian teams will play cricket matches: 2026ರ ಜೂನ್ 17 ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಈವರೆಗೆ ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಭಾರತದ ಸೀನಿಯರ್ ಟೀಮ್, ಭಾರತ-ಎ ತಂಡ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಒಂದೇ ದಿನ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತ್ರಿಬಲ್ ಧಮಾಕವಾಗಿದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಭಾರತದ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೊದಲು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜೂನ್ 17 ರಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗುವುದು ಮಾತ್ರ ಖಚಿತ. ಭಾರತೀಯ ತಂಡಗಳು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿವೆ. ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಭಾರತ ಎ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ದಿನ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಂತರ, ಹಿರಿಯ ತಂಡವು ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ.
ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತ್ರಿಕೋನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯುವ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಲಿದೆ. ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಪಡೆ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಿದೆ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದಾದ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30ಕ್ಕೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವು ಪಡೆದರೆ, ಸರಣಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಜೂನ್ 17 ರಂದು ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಪಡೆ ಹೊದಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೇಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾರತೀಯ ತಂಡಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೂನ್ 17 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರತಿಭೆ, ಹಿರಿಯ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ.. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬದ ದಿನ. ಜೂನ್ 17 ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನವಾಗಲಿದೆ.