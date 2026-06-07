ಚಂಡೀಗಢ: ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾರಾಜ ಯಾದವೀಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತ ತಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಿನವು ಭಾರತೀಯ ವೇಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Back into the attack and breaks the partnership 👊
Prasidh Krishna traps the Afghanistan skipper to get his second 🔥
Updates ▶️ https://t.co/Au50EfVM30#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank | @prasidh43 pic.twitter.com/FwrKMhOaXZ
— BCCI (@BCCI) June 7, 2026
ತಾಯ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ, ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್!
ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದುದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. ತವರಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೇಗ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದರು.
Bringing the pace and fire 💥
🎥 Prasidh Krishna makes it count with 2⃣ crucial strikes ☝️☝️
Updates ▶️ https://t.co/Au50EfVM30#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank | @prasidh43 pic.twitter.com/Sf7pht6aYT
— BCCI (@BCCI) June 7, 2026
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅವರು, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸೆಡಿಕುಲ್ಲಾ ಅಟಲ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿಸಿದರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಎಸೆದ ಆ ಚೆಂಡು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪುಟಿದೆದ್ದು, ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಒಳಮುಖವಾಗಿ ನುಗ್ಗಿತು. ಚೆಂಡಿನ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಚಲನೆಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದಂತಾಯಿತು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಸೆಡಿಕುಲ್ಲಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಸವರಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟಂಪ್ಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿತು.
ಸ್ಟಂಪ್ಗಳು ಛಿದ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಈ ವಿಶೇಷ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿತು. ಆಟದ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಒಟ್ಟು 7 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್, ಕೇವಲ 27 ರನ್ ನೀಡಿ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು.
2023 ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತದ ಪರ ಒಟ್ಟು ಆರು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ 6 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಆಡಿದ್ದರು. ವಿದೇಶಿ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು 22 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಸಾಧನೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ನೆಲದಲ್ಲೂ ವಿಕೆಟ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ತವರಿನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಕರಾಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.