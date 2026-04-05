Thushar deshpande super bowling: ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಶನಿವಾರ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 11 ರನ್ಗಳನ್ನು ತಡೆದರು. ತಮ್ಮ ಬಿಗಿಯಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಆರು ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. ಅವರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದರು.
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ 19 ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಸತತ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದವರೆಗೆ ನಡೆದ ರೋಮಾಂಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರು ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಗೆಲ್ಲಲು 11 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡವು ಸತತ ಎರಡನೇ ಸೋಲನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡ 6 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 210 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕರಾದ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ (44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 73 ರನ್) ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರ (14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 18 ರನ್) ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಗೆ 8 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 78 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು.
ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಔಟಾದ ನಂತರ ಗುಜರಾತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ರಶೀದ್ ಖಾನ್ (16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 24 ರನ್) ಮತ್ತು ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ (16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 23 ರನ್) ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮರಳಿದರು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಗೆಲುವಿಗೆ 11 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದರು. ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ನೀಡದೆ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.
ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಹೇಗಾಯಿತು?
ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್- ವೈಡ್
ಎರಡನೇ ಎಸೆತ - 1 ರನ್
ಮೂರನೇ ಎಸೆತ - 1 ರನ್
4ನೇ ಎಸೆತ - ಯಾವುದೇ ರನ್ ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
5ನೇ ಎಸೆತ - ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್
6ನೇ ಎಸೆತ - ಯಾವುದೇ ರನ್ ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
