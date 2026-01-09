English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ.. ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಇಂಜುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಚ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ!

ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವಾಗ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್‌ಕೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 9, 2026, 05:17 PM IST
  • ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಿಂದ ತಿಲಕ್‌ ಔಟ್‌
  • ಟಿ20 ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ತಿಲಕ್‌ ಆಡ್ತಾರಾ?
  • ಗಾಯದಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಲು ಇನ್ನು ಕೆಲ ದಿನ ಬೇಕು

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ತೊಡೆ ಸಂದು ಗಾಯದಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಕೋಚ್‌ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕೋಚ್‌ ರವಿತೇಜ ಅವರು, ರಾಜ್‌ಕೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ಅವರು ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಂತಹದೇನು ಗಂಭೀರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕುರಿತು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ವಾಪಸ್‌ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೂ ಮೊದಲೇ ತಿಲಕ್‌ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಗಾಯದಿಂದ ತಿಲಕ್‌ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಟಿ20 ಸರಣಿ ವೇಳೆಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಜಸ್ಟ್‌ ಮಿಸ್‌.. ಸ್ಫೋಟಕ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತದ ಯಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್!

ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸುವ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ  ಅವರನ್ನು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ಎನ್ನಬಹುದು. ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ 69 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜತೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಗೆದ್ದೇ ಇಲ್ಲ.. ಇದುವರೆಗೂ ಭಾರತ ಎಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
 

