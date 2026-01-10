English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಇಂಜುರಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 4ನೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಟ್‌ಗೆ ಐವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಗ್‌ ಫೈಟ್‌.!

ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಟ್‌ ಮೇಲೆ ಐದು ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 10, 2026, 10:18 PM IST
ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಇಂಜುರಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 4ನೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಟ್‌ಗೆ ಐವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಗ್‌ ಫೈಟ್‌.!

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಸರಣಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಲೆಫ್ಟ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾಲ್‌ಗೆ ಐವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಬಿಗ್‌ ಫೈಟ್‌ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.     

ಸದ್ಯ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಹಾಗೂ ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯಗಳ ನಾಯಕ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್‌ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ತಂಡದಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ತಿಲಕ್‌ ಇಂಜುರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್‌ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಬದಲಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಿಡ್ಲ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಎಂದರೆ ಉಪನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಆಸಿಸ್‌ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಸದ್ಯ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯು ಇವರ ಮೇಲಿದೆ. 

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಒಡಿಐನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ರುತುರಾಜ್‌ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್‌ ಕೂಡ ಇದೇ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಸರಣಿ ಹಾಗೂ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ಗೆ ಕಚ್ಚಲು ಬಂದ ನಾಯಿ.. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್‌ ಪಾರಾದ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌!

ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಟ್‌ಗೆ ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಮೇಲೆ ಸೆಂಚುರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 12 ಫಿಫ್ಟಿ, 12 ಸೆಂಚುರಿಗಳನ್ನು ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಅಲ್ಲ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು Player of the Match ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಯಾರು?

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸರ್ಫರಾಜ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸಯ್ಯದ್‌ ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಸ್ಲಾಟ್‌ಗೆ ಸರ್ಫರಾಜ್‌ ಖಾನ್‌ ಕೂಡ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

