English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದೇ ಡೌಟ್!

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದೇ ಡೌಟ್!

ಟಿ20 ಟ್ರೋಫಿ ಮೇಲೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದು ಟ್ರೋಫಿ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 8, 2026, 02:09 PM IST
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಧ್ಯಮ‌ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್
  • ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಟ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು
  • ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್‌

Trending Photos

2026 ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ Google ನಲ್ಲಿ ಈ 6 ಪದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಡಿ..! ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ
camera icon7
Google Search
2026 ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ Google ನಲ್ಲಿ ಈ 6 ಪದಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಡಿ..! ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ
ಚೊಚ್ಚಲ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿರೋ RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌.. ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಕೋಬ್ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರು!
camera icon6
ಚೊಚ್ಚಲ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿರೋ RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌.. ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಕೋಬ್ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರು!
ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ತಿಳಿಯಿರಿ
camera icon6
Gold
ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಮುನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ತಿಳಿಯಿರಿ
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ:‌ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ PPO ನಿಯಮ ಜಾರಿ.. ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
camera icon8
major changes in pension rules
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ:‌ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ PPO ನಿಯಮ ಜಾರಿ.. ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದೇ ಡೌಟ್!

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಗಾಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಖುಷಿ ಸಂಗತಿ ಎನ್ನುವಾಗಲೇ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಬರಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಬಡಿದಿದೆ. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

‌ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಟ್‌ ಕೇಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದ ಕೆಳಗೆ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಲೆಫ್ಟ್‌ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ತಿಲಕ್‌ ಅವರು, ರಾಜ್‌ಕೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಅವರನ್ನು ನಗರದ ಗೋಕುಲ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: WPL 2026 ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌಟ್.. ಹೊಸ ಹರ್ಷ, ಹೊಸ ಟ್ರೋಫಿ, ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾದ ನಾಯಕಿಯರು!

ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ತೋರಿಸಿದ್ದ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ 69 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುವ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ತಿಲಕ್‌ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಗರ್ಲ್‌ ಮತ್ತಷ್ಟು..ಮತ್ತಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರ್‌.. ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಫೋಟೋಸ್‌!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Tilak Varmatilak varma injurytilak varma statstilak varma ranji trophyIndian cricketer

Trending News