T20 World Cup; ತನ್ನ ನೋವಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಕಣ್ಣೀರು.. ಮತ್ತೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮರಳುತ್ತೇನೆ ಅದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ!

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 30 ರನ್ಗಳಿಂದ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಬಿಗ್ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು 3 ಫೋರ್, 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 45 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಬಿಸಿಸಿಐ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಸಿಸಿಐ ಪುನರ್ವಸತಿ (Rehabilitation) ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಬೇಗನೇ ನಾನು ಭಾರತದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಜುರಿಯಿಂದ ರಿಕವರಿ ಆಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹಾಗೂ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ (CoE)ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂಜುರಿ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಬೇಕು ಎನ್ನವುದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತೇನೋ, ಇಲ್ವೋ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬರುವಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಿಲಕ್..ತಿಲಕ್.. ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿತು. ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತಸ ನೀಡಿದೆ. ನನಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.
ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಟಗಾರರಿಂದ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಬರ ನನ್ನನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಿಲಕ್ ಕೇವಲ 19 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 3 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 45 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರು.
