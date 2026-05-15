ಈ ಸೋಲು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸತತ ಐದನೇ ಸೋಲಾಗಿದ್ದು, ತಂಡದ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ‘ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ’ ಎಂಬಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ.
PBKS vs MI: ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಧರ್ಮಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ನ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ ಸೋಲು ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗೆಲುವಿನ ಅಂಚಿನವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದ ಪರಿಣಾಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂಬೈಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ, ಪಂಜಾಬ್ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮನೆಮಾಡಿತು.
201 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಯಾನ್ ರಿಕೆಲ್ಟನ್ ಕೇವಲ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 48 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವೇಗದ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಮಧ್ಯಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಂದ್ಯ ಪಂಜಾಬ್ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದಂತೆ ಕಂಡಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 75 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೆನಿಸಿದ್ದ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗೆ 15 ರನ್ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ತಿಲಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎರಡು ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಸಿದರು.
ಪಂದ್ಯದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 18ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂತು. ಮಾರ್ಕೊ ಯಾನ್ಸನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ನೀಡಿದ ಸುಲಭ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈತಪ್ಪಿತು. ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವೇ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 22 ರನ್ ಹರಿದುಬಂದಿದ್ದು ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿತು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಹಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓವರ್ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅದನ್ನ ಬಳಸದೇ ಇರುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪೇಸರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು.
ಈ ಸೋಲು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸತತ ಐದನೇ ಸೋಲಾಗಿದ್ದು, ತಂಡದ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ‘ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ’ ಎಂಬಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಗೈರಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. “ಟೆಸ್ಟ್, ಟಿ-20 ಬಳಿಕ ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯೂ ಆಯ್ತು; ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರೋದು ಒನ್ಡೇ ಮಾತ್ರ” ಎಂದು ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಬೂಮ್ರಾ ಮಾತು ಈಗ ಮುಂಬೈ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕ ಯಾರು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.