Tilak varmas Watch: ಮುಂಬೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಾಚ್ ಸಿಎಸ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ತಗುಲಿ ಬಿದ್ದುಹೋಯಿತು. ಈ ದೃಶ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಚ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ.
Tilak varmas Watch: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಭಾಗವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ದೃಶ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಆಡಿದ ಶಾಟ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ದುಬಾರಿ ವಾಚ್ ಬೀಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಚ್ನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿದಿರುವ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 12 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಡೆದಿದೆ.
ಸಿಎಸ್ಕೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ ಎಸೆದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಸ್ಕೂಪ್ ಶಾಟ್ ಆಡಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದಾಗಿ, ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ಅವರ ಮಣಿಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ತಗುಲಿತು.
ಹೊಡೆತದ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ದುಬಾರಿ WHOOP ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹರಿದು ಬಿದ್ದಿತು. ಹೊಡೆತದಿಂದ ತಿಲಕ್ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳಿದರು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಫಿಸಿಯೋವನ್ನು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದರು.
ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ಗಡಿಯಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಡಿಯಾರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೂಪ್ ಎಂಬ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 28,000 ರೂಪಾಯಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ಉನ್ನತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಚೆಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಬಡಿದು ಅವರು ಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಿಲಕ್ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಕೇವಲ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಾರ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿದರು. ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಭಾವವೋ ಅಥವಾ ಅವರ ಏಕಾಗ್ರತೆ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದೋ, ಅವರು ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 159 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು, ಆದರೆ ಚೆನ್ನೈ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು. ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ (ಔಟಾಗದೆ 67) ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ (ಔಟಾಗದೆ 54) ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿ ಮುಂಬೈಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗದಿದ್ದರೂ, ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಭರವಸೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಡಿಯಾರ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ದುಬಾರಿ ಗಡಿಯಾರ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಿಲಕ್ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು.
